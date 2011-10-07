-''Trenle Türkiye-Avrupa deniz otobanı projesi'' MANİSA (A.A) - 07.10.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''Demiryolları istiklalimizin, genç cumhuriyetimizin kuruluşunun lokomotifi olmuş. Kalkınmanın refahın lokomotifi olmaya devam edecek'' dedi. Bakan Yıldırım, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde, ''Trenle Türkiye-Avrupa Deniz Otobanı Projesi''nde ilk trenin sefere verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, AB'nin Akdeniz'de deniz otoyollarını konuştuğunu, artık artan karayolu trafiği, havaya salınan gazların oluşturduğu çevre şartları gibi nedenlerle, taşımacılıkta çevreci anlayışın gelişmesinin zorunlu hale geldiğini söyledi. Avrupa'nın deniz otoyolları projesini konuşurken, Türkiye'nin bunu çoktan inşa ettiğini kaydeden Yıldırım, ''Nasıl mı, Çeşme-Trieste Limanı (İtalya), Mersin-Toulon (Fransa) ve Pendik-Trieste-Koper (Slovenya) seferleri... Bu seferlerin tamamında Avrupa'ya 180 bin tır gidiyor. Avrupa'ya yapılan taşımacılığın yük miktarının yüzde 70'inden fazlası bu yolla yapılıyor. Para olarak da yüzde 55'i. Kombine taşımacılık, diğer adıyla intermodal taşımacılık gerçekleşiyor'' diye konuştu. Yıldırım, kombine taşımacılığın geliştirilmesi için yolların kalitesini artırdıklarını kaydederek, sanayicinin, taşımacıların rekabet gücünün de geliştiğini vurguladı. Sanayi tesisi kurmak için harcanan paranın yüzde 40'ının çevre tedbirleri için harcandığının altını çizen Yıldırım, ''taşımacılıkta daha çevreci alternatif modelleri teşvik etmeye devam edeceğiz'' dedi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi, İnci Holding ve Devlet Demiryolları'nın müşterek projesi olan bu projenin taşımacılara örnek, çevreci ve rekabetçi bir proje olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu: ''Sadece Manisa-Aliağa ve deniz yapısıyla sınırlı kalmayıp Manisa'dan Bandırma'ya, Bandırma'dan Tekirdağ'a, Muratlı demiryolu hattıyla Avrupa'nın içine kadar yayılması en büyük arzumuzdur. Taşımacılıkta demiryollarının daha fazla kullanılmasını arzu ediyoruz. 2002'den bu yana demiryoluyla yük taşımacılığını geliştirmek için mevcut demiryolu hatlarımızın bağlantı hatlarının geliştirilmesi için gayret gösteriyoruz. Demiryollarının 50-60 yıllık ihmaline rağmen demiryolu taşımacılığı 2003'e göre bugün yüzde 100 arttı. 11 bin kilometre mevcut demiryolumuzun 6 bin kilometresini yeniledik. 5 bin kiometresi de 2015-2016 yılına kadar büyük oranda tamamlanmış olacak.'' -''Taşımacılık 4 kat artacak''- Yıldırım, 2023 yılına kadar demiryollarının yüksek hızlı trenlerle yaygınlaştırılması için iddialı bir hedef belirlediklerini, 3 bin 500 kilometre uzunluktaki projenin yapımının sürdüğünü kaydetti. Doğu ile batı arasında ipek yollarının, kervan yollarının geçişi olan Anadolu'nun yüksek hızlı trenlerle donatılacağını kaydeden Yıldırım, ''Bu altyapıyla Türkiye şimdiden yüksek hızlı tren işletmeciliğine sahip Avrupa'da 6, dünyada 8. ülke unvanına kavuştu. Demiryolları istiklalimizin, genç cumhuriyetimizin kuruluşunun lokomotifi olmuş. Kalkınmanın, refahın lokomotifi olmaya devam edecek'' dedi. Bakan Yıldırım, 2003-2011 yılları arasında bakanlığının Manisa'daki projeleri için 600 milyon liradan fazla para harcandığını anlatarak, ''Manisa'ya 80 yılda 81 kilometre bölünmüş yol yapılmış, 9 yılda 250 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Bu yıl sonuna kadar 23 kilometre daha yol bitirmiş olacağız'' dedi. Daha önce hiç bir ile bölünmüş yol ile bağlı olmayan Manisa'nın bugün Uşak, Aydın ve İzmir'e bölünmüş yollarla bağlı olduğunu söyleyen Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ülkemiz büyüyor, kalkınıyor. İnsanımız 2023 hedeflerinin gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyor. Daha önce 26. büyük ekonomiden 16. büyük ekonomiye sahip olacağımızı söylesek kimse inanmazdı. Hedef büyüttük. 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında Türkiye yerini alacak. Taşımacılık en az 4 kat artacak, ithalat-ihracat 1 trilyonun üzerine çıkacak. Bunlar için daha çok yol, demiryolu, havalimanı yapmamız lazım. Bilgi toplumu hedeflerimizi kararlılıkla sürdürmemiz lazım.'' Bakan Yıldırım törende hareket diski ile makiniste, projenin ilk trenini hareket ettirmesi işaretini verdi.