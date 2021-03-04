Trenin üstüne çıkan kedi inmeyi reddetti; yolcular başka trene transfer edildi

Londra'dan Manchester'a gidecek bir trenin tepesine çıkan ve inmeyi reddeden kedi, yolcuların indirilmesi ve başka bir trene transfer edilmesine neden oldu.

Londra'daki Euston İstasyonu'nda Manchester'a gidecek bir trenin üzerine sefer saatinden yarım saat önce yerleşen bir kedi personelin indirme çabalarına yanıt vermedi.

Yolcuların Manchester'a gitmek üzere trende yerlerini almalarına rağmen trenin üstünden inmeyen kedi, 25 bin volt elektrik taşıyan tellerin olduğu noktadan indirilemeyince yolcular bir süre trenin kalkmasını bekledikten sonra başka bir trene transfer edildi.

Kediyi kaldırmak için süren 2 buçuk saatlik çabanın ardından trenin yanına eklenen bir çöp kovası kediye atlamak için bir platform sağladı ve kedi trenin üstünü terk etti.