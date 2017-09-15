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Trenin önüne atladığı iddia edilen kişi öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca İlçesi'nde, İZBAN treninin önüne atladığı iddia edilen 40 yaşındaki Serdar İkiz, yaşamını yitirdi

15 Eylül 2017 04:45

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Buca İlçesi\'nde, İZBAN treninin önüne atladığı iddia edilen 40 yaşındaki Serdar İkiz, yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 22.30 sıralarında Şirinyer İZBAN İstasyonu\'nda meydana geldi. Serdar İkiz, iddiaya göre intihar etmek amacıyla Cumaovası- Aliağa seferini yapan trenin önüne atladı. İstasyondaki yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, İkiz\'in hayatını kaybettiği belirlendi. Serdar İkiz\'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.
Olay nedeniyle bir süre duran, Aliağa yönüne yapılan seferler, yapılan çalışmanın ardından yeniden normale döndü. 

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