Trenin altında kalarak öldü (2)

MESAİ ARKADAŞLARI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları\'nda (Kardemir) yük treninin altında kalarak, yaşamını yitiren Selami Uyanık\'ın cenazesi, Kurtuluş Mahallesi\'nde bulunan Hilaltepe Camii\'ne getirildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından Uyanık\'ın cenazesi, buradan Kardemir\'e getirildi. Haddehane meydanında kılınan cenaze namazına Uyanık\'ın yakınları ile Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, Genel Müdür Ercüment Ünal, Çelik-İş Sendikası Şube Başkanı Ulvi Üngören ve işçiler katıldı. Buradaki cenaze namazının ardından Selami Uyanık\'ın cenazesi, götürüldüğü Çankırı\'nın Çerkeş ilçesine bağlı Kurtçimeni Nahallar köyünde toprağa verildi.



FOTOĞRAFLI