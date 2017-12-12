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Trenin altında kalarak öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikalarında (Kardemir) yük treninin altında kalan Selami Uyanık (43) öldü

12 Aralık 2017 13:13

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikalarında (Kardemir) yük treninin altında kalan Selami Uyanık (43) öldü.
Kaza, dün akşam fabrika sahası içinde bulunan Nakliyat Müdürlüğü bölümünde meydana geldi. \'Tren manevra görevlisi\' Selami Uyanık, dengesini yitirince rayların üzerine düştü. Hareket halindeki yük treninin altında kalan Selami Uyanık, olay yerinde can verdi. Yapılan incelemelerin ardından evli ve 3 çocuk babası Selami Uyanık\'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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