Trendyol ve BMD'den perakende sektörü için iş birliği; satıcılara finansman, pazarlama ve eğitim desteği sağlanacak

Trendyol ve Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) perakende sektörünü desteklemek amacıyla işbirliği yaptı. Anlaşma kapsamında perakendecilere finansman, pazarlama ve eğitim desteği verilecek. Ayrıca Trendyol'un BMD üyelerine etkili pazarlama faaliyetlerinde vade sürelerini kısaltmaya dönük düzenlemeler sunacağı belirtilirken, satıcıların ödeme vadelerini kasım ayı boyunca 14 gün olarak düzenleneceği ifade edildi.

Finansman, pazarlama ve eğitim desteği

İşbirliği kapsamında Trendyol'un perakendecilere erken ödeme yaparak nakit akış desteği sağlarken, pazarlama desteğiyle de satıcıların ürünlerini daha fazla müşteriye ulaştırmayı hedeflediği açıklandı.

Eğitim yönünden ise Trendyol BMD bünyesindeki perakendecilere e-ticaret operasyonları, satış artırma yolları ve müşteri memnuniyetini yükseltme gibi alanlarda eğitim verecek.

Söz konusu desteklerle perakende sektörünün gelişiminin hızlandırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

"750 milyon değerinde destek sağlandı"

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, anlaşmaya yönelik yaptığı açıklamada bugüne kadar "KOBİ Destek Paketi"yle enaf ve KOBİ'lere 750 milyon TL değerinde pazarlama, finansman ve eğitim desteği sağladıklarını açıkladı.

Çetin ayrıca ekonomiye sağlanan istihdam sayısının 1.1 milyon kişi olduğunu ve bu sayıyı 2023'te 2.4 milyon kişiye çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

"Çok önemli bir finansman fırsatı olacaktır"

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, e-ticaretin özellikle pandemi döneminde ön plana çıktığını ve bahse konu dönemde perakende sektörünü ayakta tuttuğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Trendyol ile markalarımızı birbirine daha yakınlaştırmak ve iş birliğini geliştirmek için mutabakat sağladık. Şu an için en öncelikli adım olan 14 gün ödeme vadesi gibi önemli bir girişim markalarımıza ve sektördeki tüm perakendecilere çok önemli bir finansman fırsatı olacaktır"