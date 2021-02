Trendyol: KOBİ'lere destek paketi 260 milyon TL'ye ulaşacak

KOBİ’ler Türkiye’nin Trendyol’u ile büyüyor Pandemi dönemiyle birlikte e-ticaretin gelişimi ve dijitalleşme de hız kazandı. Daha önce internetten alışverişe mesafeli yaklaşanlar bile e-ticarete yönelerek ihtiyaçlarını e-ticaret yoluyla karşıladı. Aynı zamanda fiziksel kanalda ticaretin neredeyse durma noktasına geldiği ve müşteri sayısının azaldığı bu dönemde e-ticaret, satışa devam etmek isteyen işletmeler için de bir cankurtaran görevi gördü. Trendyol’da satış yapan firma sayısında da hızlı artışlar gerçekleşti. Trendyol’dan KOBİ’lere 260 milyon TL’lik destek Pandeminin başında 80 milyon TL’lik KOBİ Destek Paketi’ni devreye alan Trendyol, sonrasında süreyi uzatarak bugüne kadar KOBİ’lere 160 milyon TL tutarında destek sağladı. KOBİ’lerin destek ihtiyacının devam etmesiyle birlikte Trendyol, 100 milyon TL’lik ikinci destek paketini açıkladı. Trendyol, İkinci KOBİ Destek Paketi kapsamında tüm kategorilerdeki on binlerce KOBİ iş ortağı için vade indirimini şubat sonuna kadar sürdürecek. Trendyol, bir yılda toplam 260 milyon TL değerinde finansman, pazarlama ve eğitim destek sağlamış olacak. Trendyol Akademi ile e-ticarete ilk adım Sahip olduğu bilgi ve deneyimi paylaşarak Türkiye'nin dijitalleşmesine büyük katkı sağlayan Trendyol, Trendyol Akademi ile tedarikçilerinin e-ticaret gelişimini destekliyor. Tedarikçiler, Trendyol Akademi’de satış artırma, ürünlerini öne çıkartma, dijital pazarlama ve kampanya yönetimi, e-ticaret depo ve operasyon yönetimi gibi konularda yüzlerce seminere ve içeriğe ulaşıyor, eğitimlere ve konferanslara katılabiliyor. İş ortakları arasında bilgi alışverişine büyük önem veren Trendyol, iş ortağı buluşmaları ile satıcıları hem diğer satıcılarla hem de kendi alanında uzman kategori liderleriyle bir araya getiriyor. Sektör içerisinde bilgi paylaşımına imkan sağlayan Trendyol, bu buluşmalarda platformdaki yeni gelişmeleri ve iş sürecini kolaylaştıran araçları da ele alıyor. Şiyar Ağca: Kadın ayakkabıdan ne anlar dediler "15 yaşında ilk iş hayatına adım attığımdan bu yana hep kendi markamı kurmak istiyordum. Bir fabrika gördüğümde gelecekte benim de fabrikam olacak derdim. Bu hayali kurduğumda Urfa’dan İstanbul’a yeni gelmiştik. Bir birikimim ya da destek alabileceğim kimse yoktu ama hayalim vardı. Bir kadın olarak da erkeklerin yaptığı her işi en az onlar kadar iyi yapabileceğimin farkındaydım. 2011 yılında da Tonny Black’i kurdum ve gece gündüz durmadan çalıştım. Sektöre başladığım ilk yıllarda bir kadın olarak toplum baskısı yaşadım. Kadın ayakkabı işinden ne anlar, kadından patron olmaz gibi çok fazla beni zorlayan şey ile karşılaştım ama bunların hiçbiri bu işi kurup ilerletmeme mani olamadı ve aslında beni kamçılayarak bugün bu noktaya gelmemde büyük etken oldu. Trendyol ile çalışmadan önce internetten satış yapmıyorduk. Yaptığımız araştırmalar sonucunda e-ticaret sektöründe en güvenilir, en çok müşteri kitlesine sahip ve en yenilikçi site olmasından ötürü 2018 yılında Trendyol’u tercih ettik. Trendyol’a girmemizle birlikte de satışlarımız yüzde 700 oranında arttı. Trendyol’un desteğiyle büyüdük ve yaygınlaştık. Türkiye'nin her yerine mağaza açmış gibi olduk. Satışlar arttıkça istihdamımız da arttı. Bu işe 25 kişilik bir ekip ile başladık ve bugün 325 kişilik bir ekip ile günde 6.000 çift ayakkabı üreterek Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyoruz." Tuğrul Çetintaş: Trendyol Pazarlama Çözümleri ile reklam bütçemizi verimli kullanıyoruz "10 yılı aşkın süre farklı sektörlerde yer alan şirketlerde çalıştım. Edindiğim tüm iş tecrübelerinden sonra girişimci olmaya karar verdim. Yaptığım pazar araştırmaları neticesinde, perakende sektöründe verimli çalışabilen şirketlerin ileriye dönük büyük potansiyel taşıdığını gördüm. Dikeyde büyüme hedefi olan, verimli çalışabilen bir organizasyon olarak yoluna devam etmesi gayesi ile Bagmori’yi kurdum. Markamı kurduktan çok kısa bir süre sonra da geniş müşteri kitlesi ile daha büyük kitlelere erişebilecek olmamız, alt yapısal olarak stabil bir yapı sunması ve açık iletişim kurabilmemiz gibi nedenlerle Trendyol Ailesi’ne dahil oldum. Trendyol ile birlikte eriştiğimiz yeni müşterilerimiz ve bizi tercih etmeye devam eden müşterilerimiz sayesinde, oldukça hızlı büyüdük ve aşama kat ettik. Trendyol’un bize sunduğu en önemli katkı, ürünlerimizi güvenilir bir platform aracılığı ile çok geniş kitlelere sunma imkanı tanıması oldu. Trendyol Pazarlama Çözümleri ile reklam bütçemizi verimli kullanma şansımız oldu." Deniz Kalkanlı: Büyük bir ailenin parçasıyız "Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyor ve hayatıma bu yönde devam edeceğimi düşünüyorken, 2019 yılının başında, "Bir düşü gerçekleştirme olasılığı yaşamı ilginçleştiriyor’’ düşüncesi ile kendi markamı oluşturmak ve kendi işimi kurmak istedim. Deniz Tekstil’i hayata geçirdim. İşime ilk olarak e-ticaret üzerinde başladım. Müşteriler ile birebir iletişime geçiyor, isteklerini analiz ediyordum. Birçok farklı kitlenin ihtiyacını bu sayede öğrenip, kendimi geliştirme fırsatı elde ettim. Ülkemizde ilk COVID-19 vakasının açıklanmasıyla da tüm işlerimiz durma noktasına geldi. İşte tam bu zamanda yıkılmamak için güçlü bir aileye dâhil olmamız gerektiğini düşündük ve Trendyol’a başvurumuzu yaptık. Trendyol’a katıldıktan hemen sonra gelen 2 adet siparişle başladı hikâyemiz. Ertesi gün 10 adet, bir sonraki hafta 100 ile devam etti. Nihayetinde Türkiye’nin dört bir yanından binlerce sipariş almaya başladık. Satışlarımız katlanarak arttı. Trendyol ile iş ortaklığı demek, büyük bir ailenin parçası olmak demek. Müşteri odaklı çalışma düzeniyle, güçlü bir kitleye hizmet etmenizi ve ürünlerinizi tüm Türkiye ile buluşturmanızı sağlıyor. Düzenlediği kampanyalar ve yüksek bütçeli reklam ağı ile bu durum pekişerek artıyor. Ayrıca herkesin kolaylıkla anlayabileceği seviyede yüzlerce eğitim veriyor, aklınızda soru işareti kalmadan rahatlıkla satış yapabiliyorsunuz. Gelecek planlarımızın hepsinde Trendyol’un payı büyük. Trendyol ile iş ortaklığımız sayesinde daha büyük bir üretim hacmine ve geniş bir satış kitlesine ulaştık, şimdi hedeflerimizi uluslararası alana da taşıdık. Büyüme oranlarımızı arttırıp, ihracat boyutunda da güzel işlere imza atmayı planlıyoruz." Emre Canpolat: Trendyol’daki siparişlere yetişmek için yeni bir şube açtık "1985 yılından beri faaliyet gösteren Can Saat Promosyon firmasının üçüncü kuşağı olarak markamızı yeniliklerle ileriye taşımak bizim için hep çok önemli oldu. Sürekli farklı ne yapabiliriz diye düşünüyorduk ancak son 1 seneye kadar e-ticarete girmek aklımızda yoktu. E-ticaretin sunduğu fırsatları araştırmaya başlayınca, e-ticarete en güvenilir platform olan Trendyol ile girmeye karar verdik. Trendyol’da fark yaratmak için de piyasada olmayan ürünleri sadece Trendyol’a özel üretmeye karar verdik. E-ticarete adaptasyon dönemimizde korona virüsün ülkemizde ortaya çıkmasıyla işlerimiz durma noktasına geldi. Trendyol’un açıkladığı Kobi Destek Paketi bizim umudumuz oldu. Herkes evindeyken biz eş dostu yardıma çağırarak paketleme yapıyorduk. Günlük 300 – 400 adet sipariş yetiştiriyorduk. Trendyol bizim gözümüzü açtı, e-ticaretin başka bir dünya olduğunu anladık. Şu an Trendyol’daki siparişlere yetişmek için üç katlı yeni bir şube açtık. Trendyol Pazarlama Çözümleri’ni kullanarak ürünlerimizi tanıtıyor, satışlarımızı arttırıyoruz. Hem imalat hem de paketlemeye yetişmek için aramıza yeni yeni ekip arkadaşları alıyoruz. Trendyol’a kısa bir süre önce dahil olduk ancak biz kendimizi satıcı olarak değil Trendyol Ailesi’nin parçası olarak görüyoruz." Dilek Tekin: Hedeflerim büyük, çalışmaya devam "Uzun yıllar neredeyse tüm ulusal kanallarda ve çeşitli yapım şirketlerinde TV program yönetmenliği ve kurgu yönetmenliği yaptıktan sonra sektörde çalışmak ve yaptığım iş beni mutlu etmediğinde bırakmaya karar verdim. Şu an üzerinden zaman geçmişken bunları yazmak kolay olsa da yaşarken zordu. Ama artık neyi isteyip istemediğimi çok iyi biliyordum ve bırakma kararımın doğruluğuna, kendi işimi yapmak istediğime emindim. Bursa’ya ailemin yanına döndüm ve hayalini kurduğum e-ticaret işini daha da fazla araştırmaya ve öğrenmeye başladım. Çocuk bebek kıyafetleri üzerinde çalışmak istedim ve Troy Touch markamı kurdum. Trendyol’un TOBB işbirliğiyle Trendyol’da ilk kez mağaza açacak KOBİ’lere 1 ay boyunca komisyonsuz satış imkanı sunduğunu öğrenince de bu fırsatı kaçırmak istemedim ve hızlıca Trendyol’a dâhil oldum. Trendyol ailesine katıldığımın ikinci günü ilk sipariş geldi ve o zamandan beri durmadan gelmeye devam ediyor. Kendi hesaplarımdan bir ayda sattığım ürünü Trendyol’da bir hafta dolmadan çoktan satmıştım. Platformu çok aktif kullanıyorum. Raporları her gün inceliyorum, yorumları mutlaka dikkate alıyorum, gelen sorulara anında cevap veriyorum. Yeni özellik geldiğinde de bunları denemekten ve kullanmaktan asla çekinmiyorum. E-ticarette başarılı olanların deneyimlerini izlerken ya da okurken günde 50 bin civarı sipariş aldıklarından çok normal bir şey gibi bahsettiklerinde çok şaşırıyordum ama artık bunun mümkün olduğunu biliyorum. Trendyol’daki satış potansiyelini bizzat deneyimledikten sonra satış hedeflerim oldukça büyüdü ve o noktaya gelmek için hevesle çalışmaya devam ediyorum."