Trendyol: Pandemi döneminde 17 bin kadın girişimci platformda satışa başladı

Kadın girişimciler, Trendyol’un destek programlarıyla işini dijitalleştirerek büyütüyor Trendyol, kadınları dijital ekonomiye kazandırmak için KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) iş birliğinde ‘Gelecek Kadınların’ programını başlattı. Programa destek olmak için moda alanındaki öncü duruşlarıyla tanınan isimlerin gardroplarının vazgeçilmez parçalarından esinlenerek özel bir koleksiyon hazırlandı. Trendyol'da Gelecek Kadınların Butiği’nde satışa sunulan bu özel parçaların gelirleri girişimci kadınları desteklemek amacıyla KAGİDER’in eğitim projelerine aktarılacak. 3 yılda 3 bin kadına girişimcilik ve e-ticaret eğitimleri verilmesi hedeflenen Trendyol Gelecek Kadınların Programı’na katılan kadın girişimciler e-ticaret operasyonları, satış arttırma ipuçları ve müşteri memnuniyetini yükseltme gibi birçok farklı konuda gelişim olanağı bulacak. Kadın girişimciler işini dijitale taşımak istedikleri takdirde Trendyol’da avantajlı komisyon ve vade olanakları ile satışa başlayacak, Trendyol’un pazarlama desteğinden faydalanacak. Trendyol böylece kadın girişimcileri Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca müşterisiyle buluşturarak işlerini büyütmelerine, güçlü pazarlama iletişimi ile de bilinirliklerinin artmasına katkı sağlayacak. Güçlü Kadınlar Programı ile kadın KOBİ’lere tam destek Trendyol'un kadın KOBİ destek programı Güçlü Kadınlar Programı'na bir işletmede yüzde 50'den daha fazla hisse sahibi olan kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri kolayca başvurabiliyor. Yüzde 80'e varan komisyon indirimi sunulan program kapsamında reklam, pazarlama, eğitim, entegrasyon ve banka desteği de veriliyor. Ayrıca Trendyol KOBİ destek paketi kapsamında kadın girişimciler ödemelerini 14 gün vade süresi ile alabiliyor. Şiyar Ağca 15 yaşında ilk iş hayatına adım attığımdan bu yana hep kendi markamı kurmak istiyordum. Bu hayali kurduğumda Urfa’dan İstanbul’a yeni gelmiştik. Bir birikimim ya da destek alabileceğim kimse yoktu ama hayalim vardı. Bir kadın olarak da erkeklerin yaptığı her işi en az onlar kadar iyi yapabileceğimin farkındaydım. 2011 yılında da ayakkabı markam Tonny Black’i kurdum ve gece gündüz durmadan çalıştım. Trendyol ile çalışmadan önce internetten satış yapmıyorduk. Trendyol’a girmemizle birlikte de satışlarımız yüzde 700 oranında arttı. Trendyol’un desteğiyle büyüdük ve yaygınlaştık. Türkiye'nin her yerine mağaza açmış gibi olduk. Büyümeye çalışan ve marka oluşturma arzusunda olan bizim gibi işletmeler Trendyol Satıcı Paneli’nde özellikle ürün kalite metrikleri, favori ve takipçi detayı, fiyat politikası verimliliği gibi detayları doğru okuduğunda kesinlikle en büyük avantajı sağlamış oluyor. Panelimiz 7/24 açık ve sürekli takip ederek anlık hareket ediyoruz. Müşteri memnuniyetimizin artmasında yüzde 100 faydasını görüyoruz. Müşteri memnuniyetimiz arttıkça satışlarımız da istihdamımız da arttı. Bu işe 25 kişilik bir ekip ile başladık ve bugün 325 kişilik bir ekip ile günde 6.000 çift ayakkabı üreterek Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyoruz. Deniz Kalkanlı 2019 yılının başında kendi markamı oluşturmak istedim ve Deniz Tekstil’i hayata geçirdim. Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm işlerimiz durma noktasına geldi. İşte tam bu zamanda yıkılmamak için güçlü bir aileye dahil olmamız gerektiğini düşündük ve Trendyol’a başvurumuzu yaptık. Trendyol’a katıldıktan hemen sonra gelen 2 adet siparişle başladı hikayemiz. Ertesi gün 10 adet, bir sonraki hafta 100 ile devam etti. Nihayetinde Türkiye’nin dört bir yanından binlerce sipariş almaya başladık. Satışlarımız katlanarak arttı. Müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli, sürekli olarak bu alanda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Sadık müşterilere giden yol memnuniyeti ölçümleme tekniklerinden geçiyor. Trendyol, müşteri soruları, iade nedenleri, ürün değerlendirmeleri, favori ve görüntülenme verileri, satış raporları gibi birçok özelliği tek sayfada bizlere sunuyor. Her dakika güncellenen bu veriler sayesinde, müşterileri anlıyor, onları tanıyor ve isteklerine yönelik aksiyonlar alabiliyoruz. İade nedenlerini ve detaylı raporunu inceleyerek aldığımız aksiyonlarla iade oranımızı yüzde 4 düşürürken, büyüme önerileriyle birlikte satışlarımızı yüzde 20 artırdık. Gelecek planlarımızın hepsinde Trendyol’un payı büyük. Şimdi hedeflerimizi uluslararası alana da taşıdık. Büyüme oranlarımızı arttırıp, ihracat boyutunda da güzel işlere imza atmayı planlıyoruz. Dilek Tekin Yaptığım iş beni mutlu etmediğinde bırakmaya karar verdim ve hayalini kurduğum e-ticaret işini daha da fazla araştırmaya başladım. Çocuk bebek kıyafetleri markam Troy Touch’ı kurdum. Trendyol ailesine katıldığım ikinci günde ilk sipariş geldi ve o zamandan beri durmadan gelmeye devam ediyor. Kendi hesaplarımdan bir ayda sattığım ürünü Trendyol'da bir hafta dolmadan çoktan satmıştım. Şimdiye kadar hep stoklarımız hazır olarak Trendyol'daki kampanyalara giriş yaptık. Satış yapacağımız ürünler haricinde fatura basacağımız kağıda kadar tüm malzemelerimizi yedekleriyle beraber hazırladık. Görünürlük ve bilinirliği artırma açısından kampanya dönemleri bizim için oldukça önemli. Bu dönemlerde hem Trendyol'un pazarlama desteklerinden faydalanabiliyoruz hem de doğru fiyatlama ile rakiplerin önüne geçip satış artırabiliyoruz. Trendyol'daki satış potansiyelini bizzat deneyimledikten sonra satış hedeflerim oldukça büyüdü ve o noktaya gelmek için hevesle çalışmaya devam ediyorum.