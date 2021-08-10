Trendyol Grubu Başkanı Çetin: Orta vadede halka arz planlarımız var

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım ile şirketin değerlemesinin 16,5 milyar dolara ulaşmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Trendyol’un orta vadede halka arz planları olduğunu belirtti.

Bloomberg HT’ye konuk olan Çetin, Trendyol’un 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım ile değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkarması ve Türkiye’den çıkan ilk "decacorn" olması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılan "decacorn" terimi, girişim sermayelerinin değerlendirilmesinde büyük önem taşıyor.

Türkiye’den çıkan ilk decacorn olan Trendyol’un yatırım süreci hakkında konuşan Çetin, bu süreçte istedikleri yatırımcıyı yatırım turuna davet edebildiklerini ve Softbank'ın Türkiye'ye ilk yatırımının Trendyol'a olduğunu aktardı.

Çoğunluk hissesi Çinli Alibaba'da olan Trendyol'un yeni yatırımcıları arasında, Katar Varlık Fonu, General Atlantic, Japonya merkezli SoftBank Vision Fund 2, Berlin merkezli Princeville Capital ve Abu Dhabi’nin ulusal varlık fonu ADQ yer aldı.

"Avrupa'da halka açık olmayan en büyük 3. teknoloji şirketiyiz"

Çetin, yatırım sürecini başlattıklarında, şirketin hissedarlık yapısını globalleştirmenin en önemli amaçlarından biri olduğunu söylediği değerlendirmesinde, “Aslında 1 milyar dolarlık bir yatırım sürecine girmiştik, fakat gördük ki Trendyol'a ve Türkiye’ye ciddi bir ilgi var. 6 milyar doların üzerinde bir talep aldık. Bu yatırımla ülkenin dijital ekosistemini de dünyaya açmış olduk. Büyüme hikâyemizin dünya genelinde destekleneceğini görüyoruz.” dedi.

Avrupa'da halka açık olmayan en büyük 3. teknoloji şirketi olduklarını açıklayan Çetin, e-ticarette sadece Avrupa'da değil, küreselde de “ciddi bir oyuncu” olduklarını, en büyük güçlerini ise Ar-Ge çalışmalarından aldıklarını söyledi. Çetin, şirketin bin kişiye yakın teknoloji mühendisi olduğunu, toplam istihdamının 20 bin kişi, toplam müşteri sayısının ise 30 milyona ulaştığını belirtti.

Çetin, şirketin yeni yatırım, istihdam ve büyüme hedefleri hakkında yaptığı açıklamada, “Orta vadede halka arz planımız var. Halka arz için 3-4 yılımız daha var.” ifadelerini kullandı.

Yabancı sermayeyi Türkiye'ye getirmeye devam edeceklerinin altını çizen Çetin, en önemli yatırımlarından birinin e-ihracat olacağını ve Türkiye’nin Trendyol’un en önemli ana pazarı olacağını vurguladı.

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