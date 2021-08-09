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Ekonomi

Trendyol yeni yatırım alarak değerlemesini 16.5 milyar dolara çıkardı

Türkiye'nin teknoloji alanındaki ilk 'decacorn' şirketi oldu

09 Ağustos 2021 10:08

Trendyol 1,5 milyar dolarlık yatırım alarak değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkardı. Böylece Trendyol, değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılan “decacorn” tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu. 

Yeni yatırım turu, Amerika’nın önde gelen yatırım fonlarından General Atlantic ve  Japonya merkezli, SoftBank Investment Advisers yönetimindeki SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşti. Berlin merkezli Princeville Capital, ADQ (BAE) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) de yatırım turuna katıldı.

Trendyol’un mevcut yatırımcısı Alibaba da bu sene başında şirkete 350 milyon dolar ek yatırım yapmıştı. 

Dünyanın en büyük teknoloji yatırımcılarından SoftBank Investment Advisers, bölgenin önemli yatırımcılarından ADQ ve Princeville Capital bu yatırım turuyla beraber Türkiye'deki ilk yatırımlarını gerçekleştirdiler.  

Yeni yatırım turuyla birlikte, Trendyol’un hissedarlık yapısında Asya, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Türkiye’den önemli yatırımcılar yer almış oldu. 

 

 

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