Trendyol'dan 'kredi kartı bilgileri çalındı' iddiasına yanıt

Trendyol'da müşterilerin kredi kart bilgilerinin çalındığı iddiası e-ticaret sitesini kullanan vatandaşları tedirgin ederken şirketten açıklama geldi. Sosyal medya hesapları aracılığıyla gelen sorulara cevap veren Trendyol, herhangi bir güvenlik açığının bulunmadığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Merhaba, müşterilerimizin kart bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Uluslararası standartlarda korunan sistemimizde herhangi bir güvenlik açığı oluşmamıştır. Her zaman olduğu gibi güvenle alışveriş yapmaya devam edebilirsiniz" denildi.