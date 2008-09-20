Trendlerden öne çıkanlar

2009 kış modası yeni trendleri, onları uygulama kurallarını da beraberinde getiriyor. Dantelden, bootie ayakkabılara, ceketten, el çantalarına sezondan mutlaka sahip olmamız gereken detaylar...



Faik Sönmez

Dantel detaylar sadece elbiselerde değil, sezondaki her parçada tüm ihtişamıyla karşımıza çıkıyor.



Quiksilver

Aksesuar da sezonun vazgeçilmez detayları arasında. Bu kış ceketler, elbiseler ve hırkalar kemerlerle birleşiyor.



Sokak ruhu

Deneysel formlar, grafitti baskılar, dün ile bugünü birleştiren, geleceğe mesaj yollayan sloganlar bu sonbahar modanın öncüsü oluyor. 80lerin çok tartışılan yarasa kol ve drapeli yakalarla rahat ve estetik bir görünüm yakalayan Colin's, eğlenceli, neşeli ve doğal bir koleksiyon oluşturmuş. Detaylarda şıklığı yakalayan aksesuvarlar da koleksiyonun hitleri arasında.



Şıklık ve rahatlık

Koton, yeni sezonda, Boho-Rock, Minimal Yapı, 1973lerin Lüksü, Kış Harikalar Diyarı, Dantel temalarından oluşan koleksiyonu ile değişik tarzlara hitap ediliyor.



5 Renkli ve heyecanlı

Twist'in renkli, canlı, enerjik tasarımları sonbahara renk katıyor. Ekose efektli ceketler, sanatsal bir görünüm elde edilmiş renkli elbise ve gömlek elbiseler, mini etekler, dar kesmli pantolonlar ve twedlerle okullu gençlerini yansıtan bir tarz tercih ediliyor. Bohem görüntü veren kalın örgüler, balık sırtı trikolar, parkalar, modernize edilmiş etnik işlemeler ise rengârenk...



Değerlerden koparmadan modernleştirmek



Miuccia Prada, dantel kumaşa bu kadar bağlanmasının nedeninin bu özel kumaşı ifade ettiği değerlerden koparmadan modernleştirmek istemesi olduğunu söylüyor. Tasarımcı, dantelin ona düğünleri, iç çamaşırını ve cenazeleri anımsattığını belirtiyor. Stella McCartney, Chanel, Derek Lam, Givenchy, Erdem ve Valentino da danteli gün yüzüne çıkararak, alışılmış kalıpları yıkan diğer tasarımcılardan.



Alışık olduğumuz ince ve narin danteli daha kalın dokuda kullanarak bu kumaşın narin havasını da gündelik havaya sokmuş oluyorlar. Genellikle görmeye alışık olduğumuz modellerin dışında yeni dantel renkleri de hayatımıza giriyor. Düğünlerde görmeye alışık olduğumuz masumiyetin simgesi olan beyaz, cenazelerde matem tutanların giydiği siyah danteller yerini pudra rengi, somon, kırmızı, turuncu gibi yeni renklere bırakıyor.



Birçok kavramı içinde barındıran dantelin dengesi çok önemli. Bu yüzden şeffaf olan bu kumaşı, astarsız kullanmamak gerek. Erotizmi de çağrıştıran bu kumaş, şeffaf kullanıldığı zaman asaletini de tamamen kaybetmiş oluyor. Givenchy markasının başarılı tasarımcısı Riccardo Tisci de dantelin romantikliğinden vazgeçilmemesi gerektiğini savunarak, bu kumaşın seksileştikçe basitleştiğine inanıyor ve koleksiyonunda da erkeksi takımların içine kullandığı yüksek yakalı gömleklerle yer veriyor bu feminen kumaşa...

