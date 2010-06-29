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Yaşam

Trenden atladı, kurtuldu!

Yakınını uğurlayan bir kişi hareket halindeki trenden atlayınca başını kaldırıma çarparak yaralandı

29 Haziran 2010 03:00

T24- İzmit Tren Garı'nda yakınını uğurlayan bir kişi hareket halindeki trenden atlayınca başını kaldırıma çarparak yaralandı.

İzmit'ten Adapazarı'na giden yakınlarını uğurlayan Hasan Hüseyin Kaymak (42) ve ailesi, vedalaşmayı uzun sürdürünce tren harekete geçti. Bu sırada kızı ve eşi trenden atladıktan sonra Kaymak da arkalarından atladı. Ayağı tren basamağına takılan Kaymak, yere düşerek kafasını kaldırıma çarptı.

Uzun süre yerde yatan Kaymak 112 ambulansının gelmesini bekledi.112 Ambulansı ile İzmit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaymak'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

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