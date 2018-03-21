T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Trende unutulan şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı

Trende bulunan valizde patlayıcı olabileceğini düşünen görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi

21 Mart 2018 01:04

Sivas'ta yolcu treninde unutulan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı. Valizden piknik tüpü ile nargile malzemeleri çıktı.

Olay saat 20.00 sıralarında Kadıburhanettin Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Tren Garı'nda meydana geldi. 10 gün önce seferden gelen yolcu treninin vagonunda görevliler temizlik yaptığı sırada koltuğun altında bir valiz olduğunu fark etti.

Valizde patlayıcı olabileceğini düşünen görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli valizin bulunduğu vagona girdi.

Uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü şekilde patlatılan valizden piknik tüpü ile nargile malzemeleri çıktı. Polis ekipleri valizden çıkan malzemeleri incelemek üzere polis merkezine götürdü. (DHA)

ETİKETLER

trenvaliz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24