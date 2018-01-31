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Yaşam

Trende telefonla konuşurken maddi sıkıntılarını anlattı; uyandığında sürprizle karşılaştı

Ella Johannessen adlı üniversite öğrencisi kendisine para veren kişiye teşekkür etmek için sosyal medyadan kampanya başlattı

31 Ocak 2018 20:15

İngiltere'de yaşayan üniversite öğrencisi Ella Johannessen, trenle Peterborough'dan Leeds'e giderken annesiyle yaşadığı maddi sıkıntılara ilişkin telefonda konuştu.

Johanessen, uykuya dalmadan önce trende annesiyle yaptığı konuşmada annesine 35 sterlininin kaybolduğunu söyledi. Uyandıktan sonra ise yanındaki peçetenin içinde 100 sterlin bulan genç kadın, kendisine yapılan bu jest karşısında gözyaşlarına boğuldu. Ancak bu iyiliği karşılıksız bırakmama kararı aldı...

Teşekkür etmek için 100 sterlini bırakan kişiyi arıyor

Genç kadın şimdi teşekkür etmek için tüm ülkede, kendisine 100 sterlin bırakan kişiyi arıyor. Johannessen'in bunun için başlattığı sosyal medya kampanyası ülke çapında çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

İngiliz kadın, kendisine yönelik böyle bir jestin anlamının ise çok büyük olduğunu söylüyor. Babasının hayatını kaybetmesinden sonra çok zor bir dönem yaşadığını söyleyen Johannessen'in gönderisi Facebook'ta 5.100 kez paylaşıldı.

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