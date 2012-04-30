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Yaşam

Trende tecavüz ettiler!

Lodi kentinde trenden inen 31 yaşındaki bir kadın, güvenlik güçlerine başvurarak, trende tecavüze uğradığını bildirdi

30 Nisan 2012 13:15

İtalya'da akıl almaz bir tecavüz olayı yaşandı. 31 yaşındaki bir kadın, trende 2 kişinin tecavüzüne uğradı.

Cuma gecesi yaşandığı belirtilen olay, Milano-Modena seferini yapan bölgesel trende meydana geldi.

İki şehir arasındaki Lodi kentinde trenden inen 31 yaşındaki bir kadın, güvenlik güçlerine başvurarak, trende tecavüze uğradığını bildirdi.

Bunun üzerine derhal harekete geçen polisler, kaçmaya çalışan 2 tecavüzcüyü gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen ve sırt çantalarında 100 gram kadar esrar bulunan, 23 yaşındaki Faslı ve 29 yaşındaki Alman asıllı suçlular, tecavüz, alıkoyma, yaralama ve uyuşturucu bulundurmaktan tutuklanarak, cezaevine kondu.

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