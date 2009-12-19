Trende kraliçe var!

İngiltere Kraliçesi, Noel için çıktığı yolculuğu sıradan bir yolcu treninde yaptı. King’s Lynn istasyonunda First Capital Connect trenini bekleyen İngilizler, karşılarında birinci mevki vagona binmekte olan Kraliçe 2. Elizabeth’i görünce gözlerine inanamadı.



Fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirmek isteyenlerin etrafını sardığı kraliçe, kendisine takdim edilen bir buket sarı çiçeği de kabul etti. Minimum düzeyde tutulan güvenlik önlemleriyle seyahat eden 2. Elizabeth, vagonun cam kapıyla diğer koltuklardan ayrılmış olan bölümündeki 8 numaralı koltuğa oturdu. Trenin hareket etmesiyle, cam kenarına gelen kraliçe manzarayı izledi. Tutumluluğuyla bilinen 2. Elizabeth’in 95 dakika süren yolculuk için ödediği ücret 44.40 sterlin (110 TL), standart ücretse 27.70 sterlin (69 TL). İngiltere Kraliçesi, geleneklerden uzak yolculuğundan sonra tüm ailenin Noel’i birlikte geçireceği yere ulaştı.