Tren yolcularına müjde yok



Çarşamba öğleden sonra mal taşıyan trenler, gece saat 2’de de yolcu trenleri durdu. Makinistlerin grevi nedeniyle Almanya’da toplu ulaşım ve günlük hayat felç olmuş durumda. Yolcular bir ümitle, demiryolları işletmesinin grevi mahkeme kararı ile durdurma girişiminin sonucunu bekliyordu. Ancak Frankfurt İş Mahkemesi, grevin yasal ve ölçülü olduğuna hükmetti. Eğer bir sonraki adli merci olan Eyalet Mahkemesi de makinistlerden yana karar alırsa, grev Pazartesiye kadar sürecek ve bu Alman Demiryolları işletmesinin tarihindeki en uzun grev olacak.

"Grev bir konjonktür şoku"

Grev yapan makinistlere kamuoyu desteği ise hızla eriyor. Alman Birinci Televizyonu ARD’nin Ekim'de yaptırdığı bir ankete göre, halkın yüzde 81’i, giderek daha sık grev yapan makinistlere destek vermiyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odası’ndan Alexander Schumann ise, demiryollarındaki grevin bir konjonktür şoku olduğunu söylüyor. "Bu grevin ağırlığı sadece uzunluğundan değil, bir yandan da zamanlamasından kaynaklanıyor, zira şu anda ekonominin durumu zaten çok iyi değil, nispeten karamsar bir atmosfer hakim." diyen Schumann, bunun da girişimciler için kötü bir sinyal olduğunu ve orta vadede yatırım alanındaki kararlara etkisi olabileceğini söylüyor.

Demiryollarına güven azalıyor

Grevden işletmelerin yanı sıra özellikle trenle işe gidenler etkileniyor. "Köln, Stutgart ya da Münih gibi büyük şehirlere baktığımızda, şehir merkezlerine gelenlerin yaklaşık yarısının demiryollarını kullanarak seyahat ettiklerini görüyoruz.“ diyen Aachen Teknik Üniversitesi’nde Şehir Ulaşımı Profesörü Dirk Vallée, sık yapılan grevler nedeniyle insanların demiryollarına güvenini kaybetmeye başladığını ve daha sık bir şekilde otomobili tercih ettiklerini kaydediyor. Vallée, „Grevler, ulaşım planlaması alanında uzun süredir yapılan çok sayıda çalışmaya olumsuz etki yapıyor. Şehirlerimizde daha temiz hava ve daha kaliteli bir yaşam için, daha az otomobil olması ve yayalar ile bisiklet kullananlar için daha fazla alan oluşturulması yönündeki çabalarımız, bu gelişmeler yüzünden riske giriyor.“ şeklinde konuşuyor.

Şimdi gözlerin çevrildiği Eyalet Mahkemesi grev konusunda ne yönde karar verirse versin, insanların yine daha sık trenleri tercih etmesi ve trafiğe çıkan otomobil sayısının azalması için Alman Demiryolları Deutsche Bahn'ın halkın güvenini tekrar kazanmak için çaba sarfetmesi gerekecek.