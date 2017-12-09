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Tren, TIR'a çarptı: 19 yaralı

Ceyhun ÖZER/ CEYHAN(Adana),(DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin TIR'la çarpması sonucu yolculardan 19 kişi yaralandı

09 Aralık 2017 18:03

Ceyhun ÖZER/ CEYHAN(Adana),(DHA)- ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin TIR\'la çarpması sonucu yolculardan 19 kişi yaralandı.
Kaza, bugün Ceyhan\'daki Sirkeli hemzemin geçidinde meydana geldi. Mersin\'den hareket eden 61 bin 602 sefer sayılı Mersin-İskenderun yolcu treni, Sirkeli hemzemin geçidinde Mustafa K. yönetimindeki  01 UL 632 plakalı TIR\'a çarptı. Kazada  trendeki 19 kişi hafif yaralandı. Yaralılar götürüldüğü Ceyhan Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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