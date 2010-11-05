-TREN SEFERLERİNDE DÜZENLEME ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - Trakya bölgesindeki yol çalışmaları nedeniyle, bazı tren seferlerinde düzenleme yapıldı. TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya bölgesindeki yol çalışmaları nedeniyle, Kurfallı-Sinekli arası 6-10 Kasım tarihleri arasında 5 gün süreyle tren trafiğine kapatılacak. Buna göre, Dostluk/Fillia, Ekspress trenleri Uzunköprü-Çerkezköy-Uzunköprü; Bosfor Ekspress trenleri Kapıkule-Çerkezköy-Kapıkule arasında işletilecek, Çerkezköy-İstanbul-Çerkezköy arası otobüsle aktarmalı olarak gerçekleştirilecek. Bölgesel ekspress trenlerinin Alpullu-İstanbul-Alpullu ile Kapıkule-İstanbul-Kapıkule arasındaki seferleri ise 5 gün süre ile iptal edildi.