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Yaşam

Tren rayında seks yapan çifte tren çarptı

Ukrayna’nın Zaporozhye kentine yaşayan bir çift, yol üstündeki tren rayları üzerinde birlikte olmak istedi. Ancak çift hızla kendilerine doğru yaklaşan trenin altında kaldı

01 Ekim 2013 09:21

Ukrayna’da bir çifte raylar üzerinde cinsel ilişkiye girerken tren çarptı. Olayda çiftlerden biri hayatını kaybederken bir diğeri iki bacağını kaybetti.

Ukrayna’nın Zaporozhye kentine yaşayan bir çift, maceralarının kurbanı oldu.

Bir arkadaşlarının partisinden eve dönen çift, yol üstündeki tren rayları üzerinde birlikte olmak istedi. Ancak çift hızla kendilerine doğru yaklaşan trenin altında kaldı.

30 yaşlarındaki kadının olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. 41 yaşındaki erkek ise kaza sonucu iki bacağını da kaybetti. Ukrayna İçişleri Bakanı üzücü kazanın ardından, “çift doğal içgüdüleriyle başa çıkamamış” açıklamasını yaptı.

Daily Mail'in haberine göre, çiftin olay sırasında kaçmaya çalıştığı ancak geç kaldığı biliniyor. Olayda bacaklarını kaybeden kişi polise verdiği ifadede, “Rayların yanında biraz korku ve heyecan hissetmek istedik” dedi.

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