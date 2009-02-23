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Yaşam

Tren otomobili biçti: 2 ölü

Niğde'de Çukurova Ekspresi’nin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

23 Şubat 2009 02:00

Niğde'de Çukurova Ekspresi’nin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'dan Adana'ya giden Ahmet Yaşar yönetimindeki 21.206 sefer sayılı Çukurova Ekspresi, Amas Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Turan Demir'in kullandığı 51 ED 429 plakalı otomobile çarptı.

Otomobildeki Turan Demir (43) ile Sercan Eren (16) olay yerinde hayatını kaybetti. Ezilen otomobilden güçlükle çıkartılan cesetler otopsi için Niğde Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölen Demir ile Eren'in Niğde'de bir kaporta atölyesinde işçi olarak çalıştıkları öğrenildi.

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