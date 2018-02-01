T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tren, motosiklete çarptı: 2 ölü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı motosiklette bulunan Ahmet Can ve Erhan Can hayatını kaybetti

01 Şubat 2018 05:00

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı motosiklette bulunan Ahmet Can ve Erhan Can hayatını kaybetti. 
Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi\'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, bariyerlerin kapandığı sırada  motosiklet ile demiryolunun karşısına geçmek isteyen Ahmet Can ve Erhan Can\'a, Adana-Mersin seferini yapan yolcu treni çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki Ahmet Can ve Erhan Can, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahmet ve Erhan Can\'ın öldüğü belirlendi. Kaza haberi duyup, olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Ahmet ve Erhan Can\'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHAADANAAhmet CanErhan CanSeyhanKüçükdikili MahallesiErhan Can AdanaMersinAhmetKazaAdana Adli Tıp KurumuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24