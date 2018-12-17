Tren kazasıyla ilgili 3 TCDD personeli adliyeye sevk edildi (3)

MAKASÇI OSMAN Y.\'NİN İFADESİ

Şüphelilerden makasçı Osman Y., savcılık ifadesinde, olay günü 05.00 sıralarında hareket memuru Sinan Y.\'nin talimatıyla kılavuz lokomotifin 8\'inci yoldan H1\'i takiben gitmesi için makası tanzim ettiğini söyleyerek, şöyle dedi:

\"Daha sonra akşamdan 12\'nci yolda olan saat 06.10 İstanbul trenini hareket memurunun talimatıyla H1\'e tanzim edip gönderdik. Saat 06.50 Eskişehir treni boş olarak geldi. Hareket memerunun talimatıyla makasını tanzip edip 13\'üncü yola aldım. Bu treni yola alırken 12\'nci yol başındaki makas buzlandığı için iğne ucu oturdu; ancak kilitleme yapmadı. Ben de hareket memuruna bu durumu bildirdim. Treni yavaş hareketlerle yola yerleştirdik.\"

\'EĞİTİMİNİ ALMADIM\'

Osman Y., Ankara-Konya hattındaki Yüksek Hızlı Trenin hareketiyle ilgili ise şunları söyledi:

\"Gece en son gelip 11\'inci yolda park halinde olan saat 06.30 Konya trenini, hareket memurunun H1\'den sevk etmem talimatı üzerine panodan elektrik kontrollü S makası, yeşil renkli butona basarak H1\'e geçirdiğimi hatırlıyorum. Ancak yoğunluk nedeniyle hareket kentrol memuru Sinan Y\'ye bunu yaptığımı teyit ettiğimi hatırlamıyorum. Ben panodan elektrik kontrollü makasın işleyişini daha önce görmemiştim, eğitimini de almadım. Sadece 9 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle bu makasın önemi arttığı için 8 Aralık 2018 tarihinde servis müdür yardımcısı olarak bildiğim Ergün Bey\'e bu makasın kontrolünü bilmediğimi söyledim. Sen \'S\' makasın işlevini yapmazsın, öbür makaslara bakarsın\' dedi. Ben yine de kendisine sordum. O da bana anlattı. Ancak gece nöbetinde tek başına kalınca ne olacağı konusunda herhangi bir şey söylemedi. Zira o gece nöbetinin tek kişi tutulduğunu bilmiyordu. Ben de nöbete girdiğim ilk gün olan 9 Aralık günü öğrendim. Çalışma takvimimi ve mesaimi YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı belirler. Görev yaptığım süre içinde hiç gelip beni kontrol etmedi.\"

HAREKET MEMURUNUN SİNAN Y.\'NİN İFADESİ

Hareket memuru Sinan Y. ise ifadesinde, \"Meydana gelen olayda, tren makinistleri 11\'inci yolda hareket ettikten sonra \'S\' makas değişikliği ile H1\'e girmesi gerekirken, makas değişikliği yapılmadan H2\'ye girdiğini görmeleri gerekmesine rağmen neden bu konuda benimle iletişime geçmediklerini bilmiyorum. Tren teşkil memuru da (makaseçı) bana trenin H1\'den başka H2 hattına geçtiğine dair herhangi bir bildirimde bulunmdı. Ben tren teşkil memuru Osman Y. ile GSMR konuşmasıyla teyit aldığımı hatırlıyorum. Bu konuşma kayıtlarında da mevcuttur. Benim olayın meydana gelişinde herhangi bir kusurum yoktur, isnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum\" dedi.







