Tren kazasıyla ilgili 3 TCDD personeli adliyeye sevk edildi (2)

ŞÜPHELİLER, TUTUKLANMALARI İSTEMİYLE MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Ankara\'da, 9 kişinin yaşamını yitirdiğ tren kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen kontrolör Emin E.E., hareket memuru Sinan Y. ve makasçı Osman Y.\'nin savcılık sorgusu tamamlandı. 3 şüpheli, \'taksirle ölüme neden olmak\' suçundan tutuklanmaları istemiyle mahkemeye çıkarıldı.

Şüphelilerin savcılık sorgularında suçlamayı kabul etmediği ve yönetmelikteki talimatları yerine getirdiklerini söyledikleri belirtildi. Hareket memuru Sinan Y. ifadesinde, yönetimi suçladı. Sinan Y., gündüz mesaisinde 10, gece mesaisinde 14 saat çalıştıklarını, kaza günü saat 18.00\'de iş başı yapıp, saat 08.00\'e kadar çalıştığını söyleyerek, \"Daha önce risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen makasçının çalışmasına, özverisine bağlayan yönetimin gerekli önlemi almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum\" dedi.