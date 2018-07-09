Tren kazasının ardından Akşener'den çağrı: Cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreni iptal edilsin

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama töreninin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Akşener, Twiiter'dan yaptığı açıklamada bugün Saray'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreniyle ilgili yaptığı paylaşımında, yaşanan tren kazasının ardından yas ilan edilmesi ve Cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreninin iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

Akşener, açıklamasında "Bir ülkede, dünyanın en güvenli ulaşım ağı olarak kabul edilen demiryollarının altındaki toprak çekilebiliyorsa, ortada ciddi sorumluluklar var demektir. Her tür faaliyete rant penceresinden bakan bir anlayışın idaresinde, ülkenin altındaki toprağın çekilmediğine şükretmek lazım. Cenazelerimizi kaldıralım, yaralılarımızdan güzel haberler alalım, ilk iş, siyasi ve bürokrat, bu olayın sorumlularının yakasına yapışacağım

Demiryollarındaki kontrollerin kim tarafından ve nasıl yapıldığı, bakım ve onarım ihalesinin neden iptal edildiği, henüz 2 aylık bir hattın nasıl böylesine basit bir sorunla 24 cana mal olduğu sorularının peşinde olacağım. İlkyardım hizmetlerinden daha hızlı ilan edilen ‘Yayın Yasağı', bu sorumluluğu yerine getirmemize engel değildir. Ayrıca, Suud Kralı'ının vefatıyla ‘Milli yas' ilan eden iktidarın, bunca kaybımızın ardından, neden yas ilan etmediğini merak ediyorum" ifadelerini kullandı.