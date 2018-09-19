Tren kazasında yaşamını yitiren Oğuz Arda'dan işaret var

Merve DUNDAR / İSTANBUL, (DHA)- TEMMUZ ayında Çorlu\'da yaşanan tren kazasında yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel\'in annesi Mısra Öz dün oynanan Galatasaray - Lokomotif Moskova maçının ardından tüyleri diken diken eden bir paylaşım yaptı. Anne Öz\'ün, Barselona\'da oynama hayali olan Galatasaray taraftarı oğlu için \"Oğuz Arda\'dan işaret var\" başlığıyla yaptığı paylaşım okuyanları ağlattı.

Oğlunun sık sık Galatsaray maçlarını izlemeye gittiğini daha önceki paylaşımlarında belirten Mısra Öz, dün Şampiyonlar Ligi\'nde Galatasaray - Lokomotif Moskova arasında oynanan ve Galatasaray\'ın 3-0\'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından çok duygusal bir paylaşım yaptı. Anne Öz \"Oğuz Arda\'dan işaret var\" başlığı ve oğlunun Galatsaray Müzesi\'nde çekilmiş bir fotoğrafıyla yayınladığı paylaşımında şunları yazdı:

\"METİN OKTAY İLE CENNET TRİBÜNÜNDESİN\"

\"Bugün maçı Metin Oktay ile cennet tribününden izleyeceksin demiştim. Çok özledim bir işaret yolla dedim... Şu an ağlıyorum... Şu an bunu bilen herkes ağlıyor. Senin için 9 rakamının özel olduğunu herkes bilir... Doğduğun ev, doğduğun gün ve yıl, okul numaran, Barcelona\'ya gittiğin gün ve bize veda ettiğin yaş: \"9\".

Senden bir işaret istedim bu gece. Maçın ilk golü 9\'uncu dakikada geldi. Herkes dedi ki, \"Bu Oğuz Arda\'nın işareti\". Ah dedim şükürler olsun. Ardından ikinci gol geldi. Bu sefer de golü 9 numara attı. Maç bitmeden dayın dedi ki, \"Eğer 3 gol olursa bana işaret vermiş olacak. Çünkkü bugün koyduğum fotoğraf Oğuz Arda\'m ile ilk Şampiyonlar Ligi maçını izlemeye giderken çekilmişti. Maç Arena\'daydı ve 3-0 bitmişti.\" Maç bitti. 3-0. Üçünü gol 90\'ıncı dakika. Arda bizimlesin. İşaretlerin bizimle. Anneciğim ağlattın hepimizi.\"

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