Tren kazasında yaralılardan 13'ü taburcu edildi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Ulaş ilçesinde yolcu treninin yük treniyle çarpışması sonucu yaralanan 15 kişiden 13\'ü taburcu edildi.

Kaza, dün 10.30 sıralarında Ulaş ilçesi Bostankaya İstasyonu\'nda meydana geldi. Makinistler Zekeriya Dede ve Enes Duman idaresindeki yolcu treni ile Sinan Çetintaş ve İsmail Cin (27) yönetimindeki boş yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 makinist ve 11 yolcu olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralananlardan makinist İsmail Cin ile yolculardan Furkan Dalkıran, Fatih Kilis (42), Fevzi Kip (65) ve Hatun Erdoğan\'ın (50) Numune Hastanesindeki tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan yolcu treninin makinistleri Enes Duman ve Zekeriya Dede ile yolcular Fadime Gündoğdu (61), Ceyda Çavdar (21), Resul İlbey (17), Beşir Öcal (76), Salihcan Ayten (17) ve Hasan Yalçın (66) da taburcu edildi. Yük treninin makinisti Sinan Çetintaş ile yolculardan İsmihan Korul\'un (67) tedavileri ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ediyor. Sis ve sinyalizasyon hatasından kaynaklandığı öne sürülen kaza ile ilgili teknik incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

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