Tren kazasında ölen Oğuz Arda'nın annesinden anlamlı proje

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel\'in (9) annesi Mısra Öz Sel ve akrabaları, başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında topladıkları kışlık giyim ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere verilmek üzere Edirne\'nin Keşan ilçesindeki Türkmen İlk ve Ortaokulu\'na bağışladı.

Çorlu\'da meydana gelen tren kazasında hayatını 25 kişiden biri olan Oğuz Arda Sel\'in annesi Mısra Öz Sel, Galatasaray Kulübü\'nün Marmara Üniversitesi Ultraslan Üniversiteliler Taraftar Grubu tarafından Keşan\'a bağlı Türkmen köyündeki Türkmen İlk ve Ortaokulu\'nda oğlu adına yaptırılan kütüphaneyi ziyaret etti. Mısra Öz Sel, akrabaları aracılığıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında topladıkları kışlık giyim ve kırtasiye malzemelerini de 131 öğrencinin eğitim gördüğü okula getirerek, yetkililere teslim etti.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, yardımlarından dolayı Mısra Öz Sel\'e teşekkür ederek, plaket takdim etti. Saz, kışlık mont, bot ve kazakların öğrencilere dağıtılacağını, ayrıca kitaplarla da Oğuz Arda Sel adına yaptırılan kütüphanenin materyallerinin zenginleştirileceğini belirtti.

Mısra Öz Sel ise, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Galatasaray Kulübü\'nün Marmara Üniversitesi Ultraslan Üniversiteliler Taraftar Grubu\'na teşekkür etti. Ziyarete, taraftar gurubu temsilcileri de katıldı.

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