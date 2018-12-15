Tren kazasında ölen Arif Kahan Ertik, Gelibolu'da toprağa verildi

Mustafa SUİÇMEZ-Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ANKARA\'da Yüksek Hızlı Tren\'in (YHT) önceki gün kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Arif Kahan Ertik\'in (48) cenazesi, Gelibolu\'da toprağa verildi.

Ankara YHT Garı\'ndan Konya\'ya gitmek üzere hareket eden YHT\'nin, önceki gün sabah, Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu\'nda yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 9 kişi arasında bulunan Arif Kahan Ertik için bugün memleketi Gelibolu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Gazi Süleyman Paşa Camii\'ndeki cenaze törenine Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Gelibolu Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Özacar, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Arif Kahan Etik\'in Japon eşi June Ertik, kızı Ayla Ertik (8), yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Arif Kahan Ertik\'in cenazesi, gözyaşlarıyla Alaaddin Kalfa Şehir Mezarlığı\'na defnedildi.

Evli ve 1 çocuk babası Arif Kahan Ertik\'in, Almanya Ticaret Bakanlığı Türkiye Temsilciliği\'nde çalıştığı öğrenildi.



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