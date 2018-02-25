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Tren, elektrikli bisiklete çarptı: 1 ağır yaralı

Celal KÖKCÜOĞLU/SARUHANLI (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, hemzemin geçitten geçerken trenin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü  Alp S

25 Şubat 2018 02:54

Celal KÖKCÜOĞLU/SARUHANLI (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Saruhanlı ilçesinde, hemzemin geçitten geçerken trenin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü  Alp S. (20) ağır yaralandı.
Kaza, bugün akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi\'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Hemzemin geçitten geçmeye çalışan Alp S. yönetimindeki elektrikli bisiklete Balıkesir-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Alp S.\'yi gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan Alp S. ardından Celal Bayar Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden Alp S.\'nin hayati tehlikesinin olduğu ve iki ayağının da dizinden koptuğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

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