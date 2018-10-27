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Tren çarpan liseli Sudenur öldü, annesi sinir krizi geçirdi

Cemil SEVAL/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı lise öğrencisi Sudenur Öztürk (17) yaşamını yitirdi

27 Ekim 2018 16:16

Cemil SEVAL/ MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı lise öğrencisi Sudenur Öztürk (17) yaşamını yitirdi.
Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi\'ndeki hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe Bölümü 11\'inci sınıf öğrencisi Sudenur Öztürk\'e, bugün saat 09.30 sıralarında, İzmir- Uşak seferini yapan yolcu treni çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen Öztürk, kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sudenur Öztürk\'ün öldüğü belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Öztürk\'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acılı haberi alan anne Kezban Öztürk (41), olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kezban Öztürk, ambulansla Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında makinistler F.A. ve F.S.\'nin ifadelerinin alınmasının ardından tren yoluna devam etti.

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