Travolta’ya paşa masajı

Beyoğlu Turnacıbaşı Sokak'ta 1481'den beri hizmet veren Galatasaray Hamamı önceki gece ünlü bir konuk ağırladı. Bugüne kadar birçok ünlünün kese attırdığı mekânın son yıldız misafiri, ABD'li oyuncusu John Travolta oldu.



İstanbul'a özel uçağıyla gelen aktör, kapanış saati olan 22.00'de gittiği hamamda 2 saat kaldı. Travolta, hamama gelir gelmez "Güvenlik kamerası var mı" diye sordu. Ünlü yıldız, eğer varsa kameraların görüntü almamasını istedi.



Travolta kendisi için açık tutulan hamamda; kese, yağlı masaj, köpük banyosu ve sabunlu masaj hizmetlerinin yer aldığı "paşa servisi"ni istedi. Anne ve babasını geçen yaz gizlice hamama getiren bir yönetmen arkadaşının tavsiyesi üzerine bu servisi isteyen aktöre ikisi tellak üç kişi 1.5 saat hizmet etti.



"Good… Good…” dedi



Ünlü oyuncu, tellaklar kendisini göbek taşında lifle sabunladıkça "Good... Good..." (İyi... İyi...) dedi.



Travolta, daha sonra aromatik yağlı SPA hizmeti olan "paşa masajı" yaptırdıktan sonra tellaklara 100'er euro bahşiş dağıttı. Ayrıca hatıra fotoğrafı çektirdi. Ünlü aktör dün öğlen saatlerinde menajeri ile birlikte kaldığı otelden ayrılıp, Atatürk Havalimanı'na giderek özel uçağıyla Türkiye'yi terk etti.



