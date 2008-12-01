Travolta terlemek için İstanbul'da

Hollywood yıldızı, aynı zamanda usta bir pilot olan John Travolta, İstanbul'a kendi uçağıyla geldi. Florida'daki 300 milyon dolarlık ultra lüks evinde 2 uçak hangarı ve 2 kilometrelik bir pist bulunan Travolta, Belgrad seyahatinden sonra uğradığı İstanbul'a geçtiğimiz cumartesi akşamı geldi.İstanbul Atatürk Havalimanı'na saat 23.30'da iniş yapan Trovalta ve yanındaki dört kişi, Sultanahmet'teki Four Seasons Otel'e geçti.Ünlü oyuncu, kendisini karşılayanlara "İstanbul'un hamamlarıyla ünlü olduğunu duydum, o yüzden geldim" dedi. Travolta'nın İstanbul'daki rehberlik,konaklama ve diğer hizmetlerini yürüten Travelium Seyahat'in sahibi BabürAslan da, "John Travolta İstanbul'a herhangi bir iş görüşmesi için gelmedi.Geliş amacı sadece hamamları görmek ve girmek. Yarın (bugün) zaten İstanbul'dan ayrılacak" dedi.İlk kez 10 yaşında uçağa bindiğinde pilotlardan çok etkilendiğini söyleyen John Travolta, geç de olsa hayalini gerçekleştirdi. 10 yıl önce pilot brövesi alanaktör, evini de havaalanı şeklinde inşa ettirdi. Florida'daki evde Travolta'nın sahibi olduğu Gulfstream cinsi küçük jet ve Boeing 707 tipi yolcu uçağı için iki ayrı hangar bulunuyor.