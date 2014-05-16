'Travmayla başa çıkmak yıllar alacak'



Türkiye'nin tarihindeki en büyük maden faciasının şoku sürüyor. Soma'daki facia, kömür madenciliğinin yakın geçmişte önemli rol oynadığı Almanya'da da eski acıları canlandırdı. 1988 yılında Almanya'nın Borken kentindeki maden kazasında yaralananların tedavisinde görev alan psikolog Georg Pieper, yaşanan travmalarla başa çıkılabilmesinin yıllar sürebileceğini belirtti. Travmalar konusunda uzman olan Pieper, kurbanların yakınları ile arama-kurtarma çalışmalarına katılanlarda posttravmatik stres bozukluğu gelişebileceğini kaydetti. Psikolog Georg Pieper deneyimlerini şöyle anlattı:

“Benim deneyimlerim, yaklaşık her üç kişiden birinin tipik belirtiler gösterdiğini ortaya koyuyor. Zihinlerinde, gözlerinin önünde sürekli aynı görüntüler beliriyor. Hastalar son derece gergin, uyku bozuklukları ve korkular yaşıyorlar. İlk aşamada şok durumunda oluyorlar. Tam bir teşhis koymak ancak yaklaşık dört hafta sonra mümkün olabiliyor.”

'Kurtarıldıklarına sevinmiyorlar'

Kurtarılan maden işçilerinin genelde kurtarıldıklarına bile sevinemediklerini belirten Alman travma uzmanı Pieper, “Tam tersine genelde hayatta kaldıkları için suçluluk duyuyorlar. Kendilerini ölenlerle karşılaştırıyor ve ‘Niye diğerleri değil de ben kurtuldum' sorgulamasına başlıyorlar. Ve sıklıkla depresyon yaşıyorlar” diye konuştu.

Pieper, posttravmatik bozuklukların tedavisinin en az bir yıl, genelde ise daha da uzun sürdüğüne dikkat çekiyor. Söz konusu kişilerin acılarıyla yüzleşmeyi öğrenmeleri gerektiğini kaydeden psikolog Pieper, “Olumsuz his ve düşüncelerden kaçınmaya çalışmanın yararı yok. Unutmak mümkün değil. Psikolojik tedavinin hedefi, yaşananların yaşamın bir parçası olarak kabul edilmesidir” diyor.

Pieper facianın özellikle de geçim sıkıntısı ve para ihtiyacı nedeniyle kısa süre içinde yeniden madene inmek zorunda olanları etkileyeceğine dikkat çekiyor.