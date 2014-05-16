T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'Travmayla başa çıkmak yıllar alacak'

Maden kazaları konusunda deneyimli Alman psikolog Georg Pieper, kazazedeleri bekleyen sorunlar ve başa çıkma yollarını anlattı. Uzman, enkazdan kurtarılanların niye sevinemediği sorusuna da açıklık getiriyor.

16 Mayıs 2014 20:28


Türkiye'nin tarihindeki en büyük maden faciasının şoku sürüyor. Soma'daki facia, kömür madenciliğinin yakın geçmişte önemli rol oynadığı Almanya'da da eski acıları canlandırdı. 1988 yılında Almanya'nın Borken kentindeki maden kazasında yaralananların tedavisinde görev alan psikolog Georg Pieper, yaşanan travmalarla başa çıkılabilmesinin yıllar sürebileceğini belirtti. Travmalar konusunda uzman olan Pieper, kurbanların yakınları ile arama-kurtarma çalışmalarına katılanlarda posttravmatik stres bozukluğu gelişebileceğini kaydetti. Psikolog Georg Pieper deneyimlerini şöyle anlattı:

“Benim deneyimlerim, yaklaşık her üç kişiden birinin tipik belirtiler gösterdiğini ortaya koyuyor. Zihinlerinde, gözlerinin önünde sürekli aynı görüntüler beliriyor. Hastalar son derece gergin, uyku bozuklukları ve korkular yaşıyorlar. İlk aşamada şok durumunda oluyorlar. Tam bir teşhis koymak ancak yaklaşık dört hafta sonra mümkün olabiliyor.”

'Kurtarıldıklarına sevinmiyorlar'

Kurtarılan maden işçilerinin genelde kurtarıldıklarına bile sevinemediklerini belirten Alman travma uzmanı Pieper, “Tam tersine genelde hayatta kaldıkları için suçluluk duyuyorlar. Kendilerini ölenlerle karşılaştırıyor ve ‘Niye diğerleri değil de ben kurtuldum' sorgulamasına başlıyorlar. Ve sıklıkla depresyon yaşıyorlar” diye konuştu.

Pieper, posttravmatik bozuklukların tedavisinin en az bir yıl, genelde ise daha da uzun sürdüğüne dikkat çekiyor. Söz konusu kişilerin acılarıyla yüzleşmeyi öğrenmeleri gerektiğini kaydeden psikolog Pieper, “Olumsuz his ve düşüncelerden kaçınmaya çalışmanın yararı yok. Unutmak mümkün değil. Psikolojik tedavinin hedefi, yaşananların yaşamın bir parçası olarak kabul edilmesidir” diyor.

Pieper facianın özellikle de geçim sıkıntısı ve para ihtiyacı nedeniyle kısa süre içinde yeniden madene inmek zorunda olanları etkileyeceğine dikkat çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MadenAlmanGeorg PieperAlmanyaAlmanya BorkenPieperDeutsche Welle Türkçe DWdpaBKEC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24