Travmaya dikkat; çocuklara Kurban Bayramı nasıl anlatılmalı?

Bayram ziyaretlerine giderken ya da televizyon izlerken, çocuklar kurban kesimlerine ve birçok olumsuz manzaraya şahit olabiliyor. Çocukların, kurban kesim yerlerinden mümkün olduğunca uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Uzman Psikolog Ayben Ertem, özellikle hayvanlarla sıcak bağ kuran çocukların Kurban Bayramı’nı sadece hayvan katliamı olarak görebileceğini belirtiyor.

Ertem, şöyle konuştu:

“Kurban kesmek, 12-13 yaşına gelene kadar çocuklara anlatılabilecek bir kavram değildir. Çünkü çocuklar o yaşlardan önce soyut düşünemezler, ne görürlerse ve ne duyarlarsa muhakeme yapmadan ona inanırlar. Bu dönemde çocuklarla konuşurken onların somut düşündüğünü unutmamak gerekir. Özellikle hayvanlarla sıcak bağ kuran çocuklar onların kesilmesinden memnun olmazlar, üzülürler, ağlarlar. Küçükbaş hayvanları önce evde besleyip, sonra kesen ailelerin bu tutumu çocuklar için bir travma yaratabilir. Önce sevmesi ve beslemesi için verilen hayvan ansızın kayboluyor ve çocuk belki de tam bir açıklama alamadığı için ailelerine olan güvenleri de sarsılabilir. Bu yüzden kesilecek hayvanların çocuklar tarafından evde beslenmesi uygun değildir. Çocukların, hayvanların kesilmesini, derilerinin yüzülmesini görmeleri de uygun değildir. Bu nedenle, çocukları kesim yerlerinden mümkün olduğunca uzak tutmak gerekir."

"Bayramın kurban kesmekten başka yönleri anlatılmalı"

Çocuklara, Kurban Bayramı’nın fakir insanlara yardım ve onlarla dayanışma içinde olmak gibi yönlerini anlatmanın faydalı olduğunu söyleyen Ertem, “Kurban Bayramı, küçük ya da büyükbaş hayvanı kesmek dışında aslında dayanışma, yardımlaşma bayramıdır. Fakir insanlar için yardım kurumlarına destek olmaktır. Çocuklara bayramın bu yönlerini sunmak daha faydalı olur. Çok küçük çocuklarda daha basit anlaşılır bir dille, daha büyük çocuklarda biraz daha kapsamlı anlatılabilir. Ancak çocuklar büyük de olsa hayvanların kesilmesinden bahsetmek her zaman doğru bir yaklaşım olmayabilir. O zaman kurban bayramından da soğuyabilir, onların gözünde sanki sadece hayvan katliamı gibi gözükebilir, bunlara dikkat etmek gerekir” dedi.

"Çocukların kafası karıştırılmamalı"

Çocukları kandırmadan, onlara karşı basit ve net olmanın önemine dikkat çeken Ertem, “Siz ne kadar dikkat etseniz de eğer çocuğunuz televizyonda ya da araçla bir yere giderken kesim alanını gördüyse dikkatini başka bir yöne çekmeye çalışabilirsiniz. Sizlerin de et yediğini bu bayram yemeyenlerin de et yiyeceğini, fakirlere yardım edileceğini söyleyip çok uzatmadan başka bir konuya geçebilirsiniz. Siz panikleyip konuyu fazla uzatırsanız çocukların da soruları bitmez ve kafasını daha çok karıştırabilirsiniz. En iyisi çocuklara karşı basit kelimelerle konuşmak ve net olmaktır” diye konuştu.