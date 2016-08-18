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Yaşam

Travma Çalışmaları Derneği'nden toplumsal travma söyleşileri

Şiddet temalı söyleşiye Psikiyatr Cemal Dindar ile siyasetçi / yazar Metin Çulhaoğlu katılacak

18 Ağustos 2016 17:33

Travma Çalışmaları Derneği, Toplumsal Travma Söyleşileri etkinliği kapsamında 3. buluşmasını yarın akşam saat 19.00’da İnsan Hakları Derneği'nde yapacak. 3. buluşmanın konusu ‘şiddet’ olacak. ‘İçimiz dışımız şiddet’ başlığıyla yapılacak söyleşiye, Psikiyatr / Yazar Cemal Dindar ile Halkın Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi ve yazar Metin Çulhaoğlu olacak. 

Travma Çalışmaları Derneği’nin etkinlikle ilgili duyurusu şöyle:

“Şiddet, şiddet olayları kişi ve toplumların yaşam pratiğini sekteye uğratmakta, dünyada her yönüyle artış göstermektedir. Şiddet, toplumsal bir olgu ve bir sorundur. Farklı kesimlerin birbiriyle sağlıklı ilişki kurmasının önünde bir engeldir. Bu sebeple disiplinlerarası bir çalışmayla ortak bir mücadelenin oluşturulmasının önemini vurguluyoruz. İçimizde olanla ve dışımızda kalan öfke ise birbirinin tezahürüdür. Şiddeti her yönüyle tartışacağımız söyleşimiz herkesin katılımına açıktır.’’

ETİKETLER

Travma Çalışmaları DerneğiPsikolog Nergiz ÖzdemirMetin ÇulhaoğluCemal Dindar

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