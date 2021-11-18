Travis Scott ve Astroworld organizatörlerine 750 milyon dolarlık dava

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ABD'nin Texas eyaletindeki Houston kentinde düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'ndeki 125'ten fazla seyirci, izdiham sırasında sahnede olan Travis Scott ve organizatörlere 750 milyon dolarlık tazminat davası açtı

Davacılar arasında izdihamda ölen 10 kişinin arasında bulunan 21 yaşındaki Axel Acosta'nın ailesi de bulunuyor.

Mahkemeye yapılan başvuruda, ''Scott ve Drake'in kalabalıkta ceset taşındığını görmesine rağmen konsere devam ettiği'' belirtildi.

Davacılar, ne sahnedekilerin ne de organizatörlerin Axel'in ölümünü önlemek için yeterince önlem almadığını ifade etti.

Davacı olunanlar arasında Live Nation, konseri yayımlayan teknoloji devi Apple, NRG Park'ın operatörleri, ilgili servisleri veren şirketler ve Scott'ın kayıt şirketleri bulunuyor.