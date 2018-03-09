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TRAVESTİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ İKİ KADINI GASP ETMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) Beyoğlu'nda bir pansiyon odasında tartıştığı travestiyi bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen İran uyruklu şüpheli Ashkan K

09 Mart 2018 23:07

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
Beyoğlu\'nda bir pansiyon odasında tartıştığı travestiyi bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen İran uyruklu şüpheli Ashkan K.(26) Bursa\'da gözaltına alınarak İstanbul\'a getirildi. Şüphelinin olaydan sonra şoförünü yaraladığı bir taksiyi gasp ederek Bursa\'ya kaçtığı, iki ayrı kadının aracına çarparak yeni bir gasp yapmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildiği öğrenildi.

PANSİYONDA CİNAYET
Beyoğlu\'nda 8 Mart 2018 tarihinde Tarlabaşı Mahallesi\'nde bulunan bir pansiyonda Azeri uyruklu Roman adlı travesti bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Polis olayla ilgili yaptığı araştırmada pansiyonun güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde travestinin saat 01.58\'de bir erkekle birlikte pansiyona geldiğini, aynı erkeğin saat 04.30\'da yalnız olarak ayrıldığını tespit etti.

İKİ KADININ OTOMOBİLİNİ GASP ETMEYE ÇALIŞIRKEN VATANDAŞLAR YAKALADI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettikleri İran uyruklu Ashkan K.\'yi yakalamak için başlattıkları çalışmada şüphelinin Ahmet K. adlı taksi şoförünü yaralayarak gasp ettiği Taksi ile Bursa\'ya kaçtığını tespit etti. Şüphelinin peşinden Bursa\'ya giden polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.  Bu sırada gasp ettiği Taksiyle Yeşim Ş. adlı kadının aracına sözde çarparak otomobilini gasp etmeye çalışan, kadının direnmesi üzerine bir başka kadının otomobiline çarpan şüpheli Ashkan K. vatandaşlar tarafından yakalandı. Polis ekiplerine teslim edilen şüphelinin cinayet şüphelisi olduğu ortaya çıkınca İstanbul\'a getirildi. 

SUÇUNU İTİRAF ETTİ
İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf ederken gezmek için geldiği Beyoğlu\'nda kadın sandığı travesti ile tanıştığını ancak daha sonra travesti olduğunu öğrenince aralarında kavga çıktığını, bu sırada cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin emniyetten çıkarılması

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