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Kültür-Sanat

Travestili afişi İngilizler anlamadı

İkinci filmi 'Güneşi Gördüm' ile beyazperdeye ısınan Mahsun Kırmızıgül, 'travestili' afişi hakkında da ilk kez konuştu.

11 Mayıs 2009 03:00

İkinci filmi 'Güneşi Gördüm' ile beyazperdeye ısınan Mahsun Kırmızıgül, 'travestili' afişi hakkında da ilk kez konuştu.

Akşam’ın haberine göre; Beyaz Melek'in ardından ikinci filmi 'Güneşi Gördüm'ü çeken Mahsun Kırmızıgül, kendisini 'şarkıcı', 'türkücü' olarak tanımlayanlara sitem etti. Pal FM'deki 'Üçü Bir Arada' programına konuk olan Kırmızıgül şöyle konuştu:
Müzik eğitimi almış biriyim. 20'ye yakın eserim var. 'Şarkıcı' ve 'sanatçı' ayrımının yapılması gerekiyor. Benim gibi üreten ve işini hakkıyla yapan insanlara 'sanatçı' denmesi gerektiğini düşünüyorum. Üretmeyen, sadece yorumlayan kişiler 'şarkıcı' olarak nitelendirilebilir. 'Türkücü Mahsun'un filmi' denilmesi bilinçli yapılan bir ezikliktir. Büyük emek verdim. Eşek gibi çalıştım. Başarının en büyük kriteri verilen emektir.

Kırmızıgül, 'Güneşi Gördüm'ün festivaller için hazırlanan 'travestili' afişi hakkında da ilk kez konuştu. Afişin, tasarımcı Emrah Yücel'in tercihi olduğunu söyleyen Kırmızıgül, “Afiş meseleyi tam olarak anlatmıyor. Ses mühendisi bir İngiliz, travestinin vurulma anındaki fotoğrafları görünce çok şaşırdı. Fotoğrafa anlam katmaya çalıştı. 'Travestiyi niye vuracaklar, sevgilisi mi yoksa?' diye sordu. Kardeşi olabileceği aklına gelmemişti. Töre cinayeti altında bir kardeşin travesti olan kardeşini vurması bir ilktir” dedi.

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