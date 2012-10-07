Avcılar'da travestilere nefret söylemi: Ne erkek ne dişi, kim bu üçüncü kişi

İstanbul Avcılar'da, 50 kişilik bir grup, "Travesti Sitesi" diye adlandırılan ve travestilerin yaşadığı site önünde eylem yaptı. Grup ellerinde "Fuhuş'a hayır", "Ne erkek ne dişi, kim bu üçüncü kişi", "Benim çocuğum aranızda büyümeyecek" yazılı pankartlarla travestilere tepki gösterdi.

milliyet.com.tr'de yer alan Sefa Kıdık'ın haberine göre; söz konusu yaklaşık 50 kişilik grup sitenin önüne gelerek, tencere ve tavalarla ateş yakıp, düdük çalarak durumu protesto ettiler. Bazı site sakinleri ise megofonla pencereye çıkan travestilere siteden gitmelerini söyledi.

'Bizim de fuhuş yaptığımızı zannediyorlar'

Travestilerin sitede oturanları tehdit ettiğini ifade eden Gaye Selçuk, "Fuhuş olayları burada çok fazla. Burada biz oturamıyoruz. Bu binada onların oturmalarını istemiyoruz. Yani travestilerin zaten burada oturması sıkıntı. Yolda yürüyemiyoruz buradaki sapkın adamlardan dolayı. Bakkala giderken bir otomobil yanımda duruyor veya yanımdan geçen bir adam durup bana kaç para diye soruyor. Bizim de fuhuş yaptığımızı zannediyorlar" dedi.

'Tacizler ve çirkin sözler oluyor'

Mahallelerinde fuhuş yapılmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Hafize Altan, "Oturduğum yerden çok memnun olduğum halde, bu tür çirkin olaylardan çok rahatsızız ailecek. Ben dört ay oldu Antalya’dan buraya geleli. Sırf buradaki fuhuştan dolayı geri Antalya’ya dönmek istiyorum. Çocuğum okula yeni başladı. Okul dönüşü tacizler ve çirkin sözler oluyor. Ben bu çirkinlikleri istemiyorum" şeklinde konuştu.

'Torunlarımın burada büyümesini istemiyorum'

Travestilerle aynı yerde yaşamak istemediğini söyleyen 75 yaşındaki Şükran Yumrutaş, "Onları hiçbir şekilde kınamıyorum. Ama bunları bir araya toplasınlar. Ben torunlarım burada büyüsün istemiyorum. Benim iki çocuğum da burada büyüdü ve buradan evlendi. Onlar buradan gitsinler" diye konuştu. Bir hafta sonra tekrar eylem yapacaklarını belirten mahalle sakinleri, sorunlarına yetkililer tarafından çözüm bulunmasını istedi.

Twitter'dan travestilere destek

@sicevis: Son 5 yılda 5998 kadın öldürüldü, 4463 kadına tecavüz edildi, 9724 çocuk tacize uğradı. Ve hiçbirini onlar yapmadı! #translarirahatbirakin

@NihatDogan_ND: #translarirahatbirakin Yaradılana Saygımız Vardır Yaradandan Ötürü

@turkuturan: Ne kadar acı; İnsan olmayanlarla aynı havayı soluduğunu bilmek ve şu an bir şey yapamamak. Çığlık atmak istiyorum! #translarirahatbirakin

@cekdorsi: Bir insanın tercihi ne zaman başkası tarafından yargılanabilecek bir durum haline geldi? Utanın kendinizden yobazlar #translarirahatbirakin

@ozguraras: Allah'la kul arasina kimse giremez... Eger bir hesap verilecekse Allah'la kul arasindadir... Bir canliya kiymak :( #translarirahatbirakin

@elifilgaz: 'ahlaklı' olabilirsiniz ama insan değilsiniz! #translarirahatbirakin

@J3az: Çocuklara tecavüz eden, kadınları öldüren kirli heteroseksüeller, temiz kalmış insanlara saldırıyor #translarirahatbirakin

@servetkocakaya: Onları önce sosyal hayatın dışına itin,sonra da hapsettiğiniz yaşam alanlarını da kuşatıp linç edin.. Yok öyle yağma #translarirahatbirakin

@yasemininceoglu: #translarirahatbirakin nefret suçu işlemeyin!!

@ahmettulgarr: Kendilerine nefretle değer kazandırdığını sanan ne büyük bir kalabalık mevcut bu ülkede. #translarirahatbirakin