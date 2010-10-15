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Politika

TRAVESTİLERDEN TBMM ÖNÜNDE EYLEM TBMM (A.A)

15 Ekim 2010 14:53

-TRAVESTİLERDEN TBMM ÖNÜNDE EYLEM TBMM (A.A) - 15.10.2010 - Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği üyesi grup, ''cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi'' farklılığı nedeniyle suça maruz kalınmasının önlenmesini istedi.  Aralarında, Kaos GL, Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği, MorEL Eskişehir LGBTT Oluşumu üyelerinin de bulunduğu grup, TBMM Dikmen kapısı önünde biraraya geldi.  Ellerinde, ''Transfobik harekete karşı bize bir yasa lazım'', ''Nefret öldürür'', ''Nefret cinayetlerine sessiz kalma'' yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, sloganlarla TBMM'ye ''Nefret Suçları Yasası'' çıkarılması çağrısında bulundu. Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği Basın Sözcüsü Serra Can, yaptığı açıklamada, ''Son dönemde bize karşı gerçekleştirilen nefret cinayetleri konusunda son derece kaygılıyız'' dedi. ''Yaşanan cinayetler sonrasında kolluk kuvvetlerinin isteksiz davrandığını'' öne süren Can, şöyle devam etti: ''Zanlıların yakalanması sonrası kovuşturma evresinde adli birimler, 'ağır tahrik' indirimleriyle zanlıları ödüllendirilmektedir. Yasa yapıcılar ve karar vericiler ise var olan ayrımcı mevzuatı değiştirmemekte ve tarafımızca talep edilen Nefret Suçları Yasası için hiçbir adım atmamaktadırlar.  Türkiyeli trans bireyler olarak bizler, etnik kimlik, dini inanç, dil, ekonomik statü, cinsiyet, cinsel yönelim, ırk gibi sebeplerle birlikte, 'cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi' farklılığı nedeniyle nefret suçlarına maruz kalan kesimlerin ortak talebi olan bu yasa için Meclisi acilen çalışmaya davet ediyoruz.''

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