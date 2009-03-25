Travesti kardeş şöhret yolunda

Güneşi Gördüm filmini izleyen herkes Mahsun Kırmızıgül’ün travesti kardeşini canlandıran Cemal Toktaş’ı konuşuyor.



Mahsun Kırmızıgül’ün Güneşi Gördüm filmi 12 günde 1.5 milyon seyirciye ulaştı. Filmin konusu kadar, oyuncuları da dikkat çekiyor. Bunlardan en çok göze çarpanı ise Kırmızıgül’ün travesti kardeşini canlandıran Cemal Toktaş.. Sıla dizisinde bir ağayı canlandıran Toktaş, özel hayatını, oyunculuğunu ve travesti rolüyle ilgili merak edilenleri Vatan'a anlattı:



* 2008 İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyum. Pendik-Kadıköy hattında muavinlik yaptım. Bu arada eğitimim hep devam etti.



* Travesti rolü teklif edildiğinde hiç düşünmeden kabul ettim.



* Çekimlerde ilk aynaya baktığımda bir 10 dakika kendimi seyrettim. Kabullenmek zor oldu. Bütün travesti sahnelerini çalıştığımız arkadaşlarıma demiştim ki “göreceksiniz hepinizden güzel hatun olacağım.” Bar sahnelerini çekerken de hepsi dediki “Cemal sen oldun ya”. Ve bu karakteri tırnağına kadar düşündüm.



* İlk okuma provasından sonra da Mahsun Ağabey beni aradı bir gay arkadaşın numarasını verdi. “Bu arakadaşı ara seni gerekli ortamlara sokacak” dedi. Bunun yanında da oyuncu arkadaşlarımızdan Ayta, bizim oyuncu koçluğumuzu yaptı, kendisi transeksüel bir arkadaşımız.





* İki-üç kere arkadaşların evine gidip takıldık. Onların bütün dünyalarıyla ilgili aklıma gelebilcek her şeyi sordum. En çok canlarını acıtan hatıralarını sordum. Kabul görmemeleri beni çok üzdü. Dediler ki biz sana çok güveniyoruz sen kafanda oturduğun şeyle zaten çok yaklaşmışsın, bana bir ayrıntı verdiler “Taklit etme sadece erkek bedenine sıkıştırılmış bir kadın ruhu taşıdığını” dediler.





* Kadın ve erkeğin kimyası çok farklı ama travestilerin bambaşka. Bazıları tanrılarının afrodit olduğuna inanıyor. Irk olarak bakıyorlar. Öyle kötü şartlarda yaşıyorlar ki psikolojik olarak da bitmişler. Kimisi var ailesiyle görüşemiyor. Ailesine giderken erkek haline dönenler var, böyle hikayeler de dinledim.

