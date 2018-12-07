'Travel Turkey Turizm Fuarı'nda klasik otomobillere ilgi

İZMİR, (DHA) - \'TRAVEL Turkey İzmir Turizm Fuarı\'nın 12\'ncisi kentte düzenlenirken, İzmir Klasik Otomobilciler Derneği\'nce (İZKOD) sergilenen 85 klasik otomobil, ziyaretçilerin ilgisini çekti. Fuarı ziyaret edenler, paha biçilemeyen klasik otomobillerle fotoğraf çektirdi.

\'Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı\'nda, 38 ülke ve 48 ilden bin 200\'ü aşkın katılımcı ile sektör temsilcileri bir araya geliyor. Acenteler, tur operatörleri, oteller, hava yolu şirketleri, uluslararası destinasyonlar, kalkınma ajansları, valilikler, belediyeler, ticaret odaları ve kamu kurumları tarafından stant açılan Fuar İzmir\'de, İZKOD da 85 klasik otomobil sergiliyor. Fuarı ziyaret edenler, klasik otomobilleri incelerken, fotoğraf da çektirdi. Sabuncubeli Tüneli açılışında kullanılan 1957 model Plymouth Belvedere marka otomobil başta olmak üzere okul servisleri, askeri araçlar, ambulans gibi uzun yıllar ülkede kullanılan araçlar da fuarda yer aldı.

İZKOD Başkanı Murat Akarsu, fuara Türkiye\'den ve yurt dışından ziyaretçilerin geldiğini ve otomobilleri incelediğini belirterek, bu araçlar için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurguladı. Akarsu, \"İnsanların hayatlarında, ailelerinde bu otomobiller günlük olarak kullanılmış. Ziyaretçiler otomobillere binmek, fotoğraf çektirmek istiyorlar; kendilerini kırmıyoruz. 85 klasik araç var. Ben kendi koleksiyonumdan 3 otomobil getirdim. İzmir çok büyük bir şehir değil ama klasik araç sahipleri araçlarını garajlarında saklıyor, böyle etkinliklerde buraya getiriyorlar. Buradaki otomobillerden en önemlilerinden biri de Jaguar E-Type. Sadece Jaguar\'dan bahsedersek 150- 200 bin euro değerinde bir otomobil. Herkesin arabası kendisine göre değerli ama klasik araçlar azaldığı için fiyatları da yüksek talepler görüyor. Buradaki tüm otomobiller paha biçilemez\" dedi.

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