-Travel Turkey İzmir'e doğru İZMİR (A.A) - 05.11.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde İZFAŞ, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Hannover-Messe International İstanbul işbirliği ile organize edilen Travel Turkey 2011 İzmir Turizm Fuar ve Konferansı'nın hazırlıkları sürüyor. İZFAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 8-11 Aralık 2011 tarihlerinde İzmir Uluslararası Fuar Alanında düzenlenecek Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, 600'ün üzerinde katılımcı firma ile dünyanın ve Türkiye'nin farklı destinasyonlarından turizm profesyonellerini ağırlamaya hazırlanıyor. Fuar süresince başta İzmir olmak üzere Türkiye'nin turizm zenginlikleri, farklı destinasyonları yerli ve yabancı turizm yatırımcılarına, acentelere, satın alıcı ve tatil planı yapmakta olan son tüketicilere tanıtılacak. Fuarda deniz ve kültür turizminden termal, kongre, inanç, sağlık, eğitim, yatçılık, golf, kış sporları, gastronomi ve sanatsal aktivitelere kadar turizmin birçok alanı yer alacak. Otel ve seyahat acentelerinin yanı sıra kalkınma ajansları, belediyeler, otel ekipmanları tedarikçileri, araba kiralama ve hava yolu şirketleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar Travel Turkey İzmir’de ürün ve hizmetlerini sergileme, yörelerini ve destinasyonlarını ziyaretçilere tanıtma fırsatı yakalayacak. Hollanda, Travel Turkey 2011'in partner ülkesi, Yunanistan ise onur konuğu ülke olacak. Fuarda, yerli katılımcıların yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Çin, Endonezya, Fransa, Hırvatistan, Hindistan, İngiltere, KKTC, Kosova, Malezya, Slovenya, Tunus ve Ürdün'den katılımcılar yer alacak. Fuarın daimi havayolu sponsoru Türk Hava Yolları iş birliği ile Endonezya, Hırvatistan, Hindistan, İrlanda, İsveç, Japonya, Karadağ, Rusya, Singapur, Slovenya ve Ukrayna'dan tur operatörleri, seyahat acenteleri ile turizm basınından oluşan yaklaşık 70 kişilik bir satın alma heyeti Hosted Buyer Programı adı altında fuarda ağırlanacak. Fuarın partner ili de Kütahya olarak belirlendi.