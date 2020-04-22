Traşını kendisinin yaptığını duyuran eski AKP Milletvekili Kurt: Bıyığımızın siyasi yelpazesi dengeye gelsin diye uğraşacağız

Eski AKP Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle berberler kapalı olduğu için traşını kendisinin yaptığını duyurdu. Kurt bıyığı ile ilgili gelen yorumlara için de "Bıyığımızın siyasi yelpazesi dengeye gelsin diye uğraşacağız" dedi.

Eski AKP Milletvekili Abdurrahman Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saç traşını kendisini yaptığını belirterek, "Fena yapmamışım bence Korona günlükleri bunu da kaydedecekmiş. Buyrun kafam çok rahat hakikaten" diye yazdı.

Paylaşıma, "Bıyığın sol tarafı milliyetçi, sağ tarafı sosyalist olmuş harika" diyerek cevap veren bir sosyal medya kullanıcısına Kurt, "Bıyığımızın siyasi yelpazesi dengeye gelsin diye uğraşacağız" yanıtını verdi.

Başka sosyal medya kullanıcısı ise paylaşıma, "Abi, sırf karizmaydın diye hep takip ettim, destekledim. Bunu bana yapmamalıydın, artık her şey bitti. Bu hallere düşecek delikanlı değildin, takibi de bırakıyorum, bittin sen Abi, bittin" yanıtını verdi.

Kurt, bunun üzerine, "Dur kıymetli başkanım saçın kökü bizde, gene çıkar" diye yazdı.