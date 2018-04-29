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BBC Türkçe

Trappist-1: Keşfedilen 7 gezegenden 2'sinde yaşam mümkün

Bilim insanları, Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın geçen yıl keşfettiği Dünya büyüklüğündeki 7 gezegenden ikisinde yaşamın mümkün olabileceğini ortaya koydu.

29 Nisan 2018 20:30

Gökbilimciler, geçen yıl keşfedilen Dünya büyüklüğündeki yedi gezegenden ikisinde yaşamın mümkün olabileceğini ortaya koydu.

Geçen yıl Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA Güneş sistemi dışındaki Trappist-1 yıldızının yörüngesinde Dünya büyüklüğünde yedi gezegen keşfetmiş, bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştı.

Bu keşif, dünya dışında bir yerlerde yaşam olup olmadığını bulmak için hayati bir adım olarak nitelenmişti.

Bilim insanları bununla kalmadı ve gezegenlere daha yakından bakmaya başladı. Yeni bir araştırma için, keşfedilen Trappist-1 yıldız sistemindeki gezegenler ve içlerindeki karmaşık yapı modellendi.

Her birinde, ısı kaynağı ve su olup olmadığı incelendi.

Araştırmacılar modellenen yedi gezegenin altısında, buz ya da sıvı halinde su olabileceği sonucuna vardı.

Bir sonraki aşama, gezegenlerin yüzeyindeki ısı miktarının anlaşılmasına yönelikti.

D gezegeninde ortalama ısının 15 derece olduğu hesaplandı. Bu, dünyadaki ortalama sıcaklığa çok yakın.

E gezegenindeki ortalama ısının ise Antarktika'dakine yakın olduğu, bu gezegende de yaşam oluşabileceği hesaplandı.

Bu amaçla gezegenlerin yörüngeleri de modellendi. Yörüngelerin yumurta şeklinde olması ise, detaylı bir modelleme yapmayı zorlaştırdı.

Araştırmanın sonucunda, bu gezegenlerden ikisinde yaşanabilir koşullar olabileceği ortaya kondu.

Bu gezegenler bizim gelecekteki evimiz olabileceği gibi, Dünya'dakine benzer bir yaşamın varolduğu yeni komşularımız da olabilir.

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