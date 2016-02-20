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Transtürk-Acun Ilıcalı anlaşması feshedildi!

Hisse anlaşmasının açıklanmasının ardından şirketlerin hisseleri yükselmişti

20 Şubat 2016 19:56

Acun Ilıcalı ile Faruk Süren'in sahibi olduğu Transtürk Holding arasında yapılan hisse devri anlaşması karşılıklı olarak feshedildi. Hisse anlaşmasının açıklanmasının ardından şirket hisseleri yükselmişti.

Radikal’in haberine göre, Hisse anlaşmasının açıklanmasının ardından yüzde 79.4’ü halka açık olan ve hisseleri Gözaltı Pazarı’nda işlem gören Transtürk Holding hisseleri adeta uçmuştu. 

Transtürk Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"20.11.2015 tarihli özel durum açıklamamızda özetle, Şirketimiz pay sahipleri Star Holding A.Ş. ile Faruk Erol Süren'den alınan yazıda Transtürk Holding A.Ş.'nde (Şirket) sahibi oldukları Borsada işlem görmeyen, (A) grubu, imtiyazlı, 1 Kuruş nominal değerli, toplam 3.547 adet hamiline yazılı payların tamamının, sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi koşulu ile Acun Ilıcalı'ya devredilmesi konusunda 20.11.2015 tarihinde Pay Devri Sözleşmesi imzaladıkları bilgisine yer verilmişti. 

Bu kere Şirketimiz pay sahipleri Star Holding A.Ş. ile Faruk Erol Süren'den 19.02.2016 tarihinde alınan yazıda, Pay Devri Sözleşmesindeki şartların sağlanamayacağının anlaşılması nedeniyle, 19.02.2016 tarihinde Pay Devir Sözleşmesinin karşılıklı olarak feshine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir. Ortaklarımızın bilgisine sunulur." 

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