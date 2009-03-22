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'Transseksüeli oynamak istiyorum'

Türk sinemasının ünlü sanatçısı Lale Mansur, hep "hayat kadını" tarzında rolleri canlandırmaktan sıkıldığını söyledi.

22 Mart 2009 02:00

Türk Sineması'nın sıra dışı rolleriyle çok konuşulan sanatçısı Lale Mansur, hep "hayat kadını" tarzında rolleri canlandırmaktan sıkıldığını ve hayalindeki rolün bir transseksüeli oynamak olduğunu söyledi.

Keyf-i Sibel" programına konuk olan Lale Mansur Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, oynadığı sevişme sahneleri çekilirken rahatsız olmadığını ama sonra onları izlemeye dayanamadığını söyleyerek, "Melike Demirağ'ın kolunu galalarda çok çürütmüşlüğüm vardır" dedi. "Kendime yakıştıramadığım tek şey" dediği evlilik kurumuna karşı sıra dışı bakışını da anlatan Mansur, ünlü orkestra şefi Cem Mansur'la 25 yıla varan evliliğinin sırlarını da verdi.

Bir dönem baş balerin olan Lale Mansur'un, baleye olan aşkını ve dansı bırakırken nasıl zor günler geçirdiğini anlattığı programda, Burçin Orhon'dan Melis Birkan'a sanat hayatına baleyle başlayıp oyunculukla devam eden ünlü isimler de yer alacak. Lale Mansur'un kariyerinde önemli bir yeri olan ünlü yönetmen Atıf Yılmaz'ın, kadınları en iyi anlatan filmlerinin de hatırlanacağı programda ayrıca, Lale Mansur'un çok sevdiği Çorlulu Ali Paşa Medresesi'ne gidilerek, Beyazıt Meydanı'ndan Sahaflar Çarşısı'na Beyazıt'ın tarihi mekânlarına yapılan bir gezi de yer alacak...

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