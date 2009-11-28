Transseksüel Öykü hemşire olacak

Cezaevinde girdiği ÖSS'de, KKTC'de Hemşirelik Yüksek Okulu'nu kazandı.



3 yıl önce bankadan çektiği kredi ile ameliyat olup cinsiyet değiştirerek pembe nüfus cüzdanı aldıktan sonra evlenen, ancak travestilere fuhuş yaptırdığı iddiasıyla 27 ay cezaevinde kalan 37 yaşındaki Öykü Evren Özen, cezaevindeyken girdiği ÖSS'de Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’nu kazandı. Burslu olarak üniversiteyi kazanan Öykü Evren Özen’in en büyük ideali, cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğu hastanede başhemşirelik yapmak.

Hemşirelik yaparak hayatında beyaz bir sayfa açmak isteyen Öykü Evren Özen’in film senaryolarını aratmayan yaşam öyküsü Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde başladı. Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Hatice ve Süleyman Evren çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan ve 1972 yılında dünyaya geldiğinde Ömer adı verilen Öykü Evren Özen, ilk ve ortaokulu Orhangazi’de bitirdikten sonra bir yıl hafızlık eğitimi gördü. Ardından Orhangazi İmam Hatip Lisesi’e başlayan Ömer Evren, 1989 yılında cinsel tercihi yüzünden buradaki eğitimine ara vererek Yalova’ya yerleşen annesi ve babasıyla birlikte kalmaya başladı.





Uludağ Üniversitesi'nden atıldı



İmam Hatip Lisesi’nden ayrıldıktan sonra okumakta ısrar eden Ömer Evren, dışarıdan girdiği sınavlarla Yalova Lisesi’nden mezun oldu. 1992 yılında girdiği üniversite sınavında Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünü kazanan Ömer Evren, cinsel tercihleri nedeniyle burada da sıkıntılar yaşamaya başladı. İzmir’de karıştığı bir olay sonrası travesti olan arkadaşının sevgilisini öldüren Ömer Evren, yargılandığı mahkemece 6 yıl 8 ay hüküm giydi. Bu cezadan dolayı cezaevinde 2.5 yıl yatıp tahliye olan Ömer Evren, daha sonra Uludağ Üniversitesi’ndeki eğitimi sürdürdü. Kadınsı tavırları ve giyimi nedeniyle eğitim gördüğü üniversitenin tıp fakültesinde hormon tedavisi gördüğü sırada, 1996 yılında cinsel tercihi nedeniyle okuduğu fakültenin son sınıfından atıldı.





Kredi çekerek ameliyat oldu



Ömer Evren, 23 Mart 2006’da Bursa’da büyük tartışmalar çıkaran ve kısa adı ‘Gökkuşağı Derneği’ olan Travestileri Lezbiyenleri Transseksülelleri Eşcinselleri Koruma Yardımlaşma Kültür ve Etkinlikleri Geliştirme Derneği’ni kurdu. Derneğin başkanlığını yapan Özen, Türkiye’deki Geyleri ve Travestileri Bursa’da toplayıp festival yapmak isteyince, Bursasporlu taraftarların engeliyle karşılaştı.



Bu arada sevgilisi Mehmet Özen ile evlilik planları yapan Evren, annesinden aldığı para yetmeyince bankadan kredi çekerek 15 bin TL’ye Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2006 yılının kasım ayında ameliyat olarak cinsiyet değiştirdi. Ömer olan ismini de Öykü olarak değiştirip, pembe nüfus cüzdanına kavuştu.



12 yıllık sevgisi Mehmet Özen ile 7 Temmuz 2007 tarihinde travesti arkadaşlarının katıldığı düğün ile evlenen Öykü Evren Özen, mutlu gününde Modacı Aysel Paşaoğlu ve Rukiye Çalışkan’a diktirdiği özel tasarımdan oluşan gelinliği giydi.





Cezaevinde iki kez üniversiteyi kazandı



22 Temmuz 2007 seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olan ve başvurusu seçim kurulunca adli para cezası bulunduğu gerekçesiyle kabul edilmeyen Öykü Evren Özen, Bursa polisinin uzun süren takibi sonucu ‘travestilere zorla fuhuş yaptırdığı’ iddiasıyla eşi Mehmet Özen ve 13 arkadaşıyla 2007 yılında gözaltına alındı. Eşi Mehmet Özen ile tutuklanıp cezaevine konulan Öykü Evren Özen, 8 ayı Bursa E Tipi 19 ayı da Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi İnfaz kurumu olmak üzere 27 ay cezaevinde kaldıktan sonra 20 Kasım günü tahliye oldu. 200 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması devam eden Öykü Evren Özen’in küçük yaşlardan beri okuma arzusu cezaevinde de devam etti.



Koğuş ağalığını yaptığı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde geçen sene ÖSYM’ye girip Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı 2 yıllık Bandırma Meslek Yüksekokulu’nu kazanan ve Bursa Lions Kulübü’nden aldığı burs ile buradaki eğitimini sürdüren Öykü Evren Özen, bu yıl girdiği ÖSS'de, aldığı yüksek puan ile “İdealim” dediği Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi’ne bağlı Hemşirelik Yüksek Okulu’nu kazanıp buraya kayıt yaptırdı. Öykü Evren Özen, bir yılı yabancı dil olmak üzere 5 yıl eğitimden sonra sağlık kuruluşlarında başhemşire olarak görev yapacak.





İdeali hemşire olmak



Cezaevinde kaldığı süre içersinde İngilizcesini çok geliştirdiğini söyleyen Öykü Evren Özen şunları söyledi:



“Kıbrıs’ta her yıl üniversiteye yatırmak gereken 8 bin Euro’yu, burslu olduğum için ödemeyeceğim. Cezaevinde çok iyi İngilizce çalıştığım için, hazırlık sınıfını dışarıdan sınavlara girerek tamamlayacağım. Yarıyıl tatilinden sonra Kıbrıs’a gidip okula devam etmeyi de düşünüyorum. İşkur’a müracaat edip Kıbrıs’ta bana iş bulunması için destek isteyeceğim. En büyük idealim, cinsiyetimi değiştirdiğim Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde başhemşirelik yapmak. Kendimi şimdiden bu göreve hazır görüyorum.”



Eğitimine devam ederken önümüzdeki yıl yapılacak dünya transseksüeller güzellik yarışmasına katılacağını ve buradan mutlaka derece ile döneceğini söyleyen Öykü Evren Özen, hayat hikayesini, tuttuğu notlarla kaleme alacağı kitap haline getireceğini ve yaşadığı tüm olayları isimleriyle birlikte çekinmeden yazacağını açıkladı.